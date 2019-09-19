Два новосибирских проекта войдут в программу реиндустриализации

Участники Международного форума "Технопром", который проходит в эти дни в Новосибирской области, поддержали новые проекты, предложенные для включения в программу реиндустриализации экономики региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, проекты были представлены на заседании рабочей группы по реализации программы, которое провел губернатор Андрей Травников.

Глава региона отметил, что проекты, представленные на обсуждение, тщательно проработаны.

- Они необходимы для развития научно-промышленного потенциала нашего региона и всей страны, - подчеркнул Андрей Травников.

Один из проектов касается создания национального центра инжиниринга и испытаний катализаторов. Он разработан СКТБ "Катализатор", Институтом катализа Сибирского отделения РАН и Новосибирским госуниверситетом. Работа центра будет направлена на повышение эффективности нефтеперерабатывающей отрасли России.

Реализация второго проекта - промышленного кластера "Цифровая энергетика" - позволит объединить ресурсы ряда предприятий и наладить выпуск цифрового оборудования для интеллектуальных систем учета и управления потреблением энергии. Это будет способствовать развитию новой промышленной машиностроительной отрасли в регионе.

С 2016 года рабочей группой одобрены девять "флагманских" проектов новосибирских предприятий. Это позволило создать порядка 500 высокотехнологичных рабочих мест и повысить производственные и исследовательские мощности предприятий и организаций региона, а компаниям выйти на новые объемы производства и новые рынки сбыта.

В числе таких проектов - производство углеродных нанотрубок и наномодификаторов компанией OCSiAL, инновационных медицинских изделий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (проект реализует компания "Ангиолайн"), расширение производства "Элтекс", а также выпуск вакцины против гепатита "А", который запустил "Вектор-Биальгам".

Справка

Форум "Технопром-2019" проходит в Новосибирской области 18-20 сентября. В трехдневной программе порядка 100 мероприятий. Программа реиндустриализации экономики региона до 2025 года, принятая региональным правительством, направлена на устранение барьеров в развитии предприятий и переход на новое качество экономического роста.