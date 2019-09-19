Эксперты проверили качество дорог в Кемерове

Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта оценила качество дорог в Кемерове на твердую "четверку". А вот доступность, состояние тротуаров и пешеходных переходов признаны удовлетворительными.

В федеральных проектах "Безопасные и качественные автомобильные дороги" столица Кузбасса участвует третий год. На сей раз 1,3 миллиарда рублей направили на ремонт 47 участков, включая улицы, отмеченные на "Карте убитых дорог". Их действительно привели в порядок: эксперты убедились, что дефектов практически нет. Чего не скажешь о состоянии дорожного полотна во дворах и на окраинах. Именно там сконцентрирована большая часть из 87 нанесенных на карту проблемных участков.

Требуют повышенного внимания и перекрестки. Так, вблизи пересечения улицы Коммунистической и Кузнецкого проспекта образовались колея и сдвиг асфальта. Участники рейда ОНФ проверили перекресток на соответствие нормативам, и оказалось, что они превышены более чем втрое. Как сообщил замглавы города Дмитрий Березовский, ремонт участка запланирован на следующий год, а пока его отфрезеруют. Причина же подобных недостатков в том, что транзитный большегрузный транспорт движется сплошным потоком по городу. Решить проблему поможет объездная дорога - северный обход Кемерова протяженностью 90 километров. Но в этом году еще только приступили к проектированию первого 40-километрового этапа. А строительство начнется не раньше 2020-го.

Тем временем эксперты ОНФ поставили областному центру "тройку" за доступность, состояние тротуаров и пешеходных переходов. Занижение бортового камня для удобства пешеходов присутствует далеко не везде. Поэтому хоть в городе и есть велосипедные дорожки, на "зебрах" они прерываются.

- Стоит обратить внимание на безопасность дорожного движения и как можно скорее обустроить перекрестки, где происходят аварии, связанные с поворотом налево, - отметил координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", депутат Госдумы РФ Александр Васильев.

Один из таких очагов концентрации ДТП - на перекрестке проспекта Ленина и Пионерского бульвара. Общественники поддерживают рекомендацию госавтоинспекторов организовать здесь выделенную полосу для поворота, что и будет сделано в следующем году.

А в конце сентября - начале октября 2019-го в Кемерове откроется кольцевая развязка на пересечении проспектов Комсомольского и Химиков, продолжение которого будет четырехполосным. Пропускная способность нового участка дороги длиной 700 метров составит 28 тысяч автомобилей в сутки.

- Сигналы от граждан на ресурсе "Карта убитых дорог" учитываются при формировании планов дорожного ремонта регулярно, как и замечания наших экспертов, - подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Юрий Скворцов. - Все вопросы мы взяли на контроль. Будем добиваться их решения.

Кстати

В конце лета открылось движение по новой скоростной четырехполосной автомагистрали Кемерово - Ленинск-Кузнецкий. Трасса первой категории с разрешенной скоростью 130 километров в час, снабженная по всей длине специальными датчиками, видеокамерами и мониторами, которая является частью автодороги Кемерово-Новокузнецк, проложена в обход сел и деревень. Теперь этот путь можно преодолеть за 35 минут вместо полутора часов. Кроме того, транзитный поток машин больше не влияет на экологию близлежащих населенных пунктов. Качество трехслойного асфальтобетонного покрытия рассчитано на сибирские перепады температур. Первая за Уралом скоростная дорога с выходом на федеральную трассу М-53 "Байкал" (Р-255 "Сибирь") обошлась более чем в 21,4 миллиарда рублей. На завершение последнего, 17-километрового отрезка, сданного в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", Кузбасс получил дополнительный миллиард рублей из резервного фонда правительства РФ.