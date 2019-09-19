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19.09.2019 14:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Новосибирской области подписал важные соглашения на "Технопроме"

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
На международном форуме "Технопром", который проходит в Новосибирске, глава региона Андрей Травников подписал ряд важных соглашений. Благодаря им в Купинском районе будет построен крупный маслоэкстракционный завод, а сорок отдаленных сел получат сотовую связь.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Правительство Новосибирской области
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Как отметил губернатор, инвестпроект по модернизации производственного комплекса АО "Купинский элеватор" региональные власти подробно обсуждали еще месяц назад. По его словам, соответствующее соглашение подписано с ООО "Трансхимэкспорт" и подразумевает строительство завода производительностью до 500 тонн продукции в сутки. Кроме того, будут введены в эксплуатацию новые емкости для хранения сельхозкультур.

- Проект предполагает развитие такой перспективной отрасли растениеводства, как выращивание технических масличных культур, в частности, рапса, - подчеркнул руководитель области. - Наши сельхозтоваропроизводители уже достаточно хорошо изучили рынок Юго-Восточной Азии, и рапс активно экспортируется в эти страны. Есть предложение экспортировать продукт его переработки - масло.

Еще одно соглашение подписано с ПАО "Мегафон". В частности, оно предусматривает, что до конца года в сорока отдаленных населенных пунктах будет установлено или обновлено оборудование сотовой связи. Соглашение о взаимодействии при создании цифровой среды в регионе будет действовать до 2021 года, а объем инвестиций со стороны компании-партнера составит 4,5 миллиарда рублей.

Соглашение с ПАО "Мегафон" заключено в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика" и ряда социально-экономических программ области и направлено на повышение качества жизни в отдаленных районах.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область
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