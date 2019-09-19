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19.09.2019 14:08
Проект: В регионах

Губернатор Приангарья - за возвращение прямых выборов мэра Иркутска

Текст: Валентин Волгин
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко будет добиваться возвращения прямых выборов главы областной столицы. Об этом было заявлено на сессии Законодательного собрания региона, где был рассмотрен вопрос о внесении изменений в закон "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области".

Во втором и окончательном чтении депутаты приняли изменение системы выборов мэра Иркутска. Раньше на этот пост мог претендовать только депутат городской думы. Теперь свою кандидатуру может предложить любой желающий и, получив поддержку депутатов городской думы, стать сити-менеджером.

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Закон принят и направлен губернатору области для обнародования. Он вступит в силу через десять календарных дней после дня официального опубликования. Между тем, все выступавшие депутаты отмечали, что лучшим вариантом они считают возвращение прямых выборов мэра Иркутска. Отметим, что ранее с таким законопроектом выступил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, однако депутаты не поддержали этот законопроект.

- Мы уже допустили ошибку, когда не поддержали проект закона, предложенного губернатором Иркутской области о возвращении прямых выборов. Вы помните эту сессию. Поэтому сегодня мы выбираем меньшее из двух зол. Нам обязательно нужно будет вернуться к вопросу о возврате прямых выборов мэра и вернуть их, - сказал Сергей Бренюк, депутат Законодательного собрания Иркутской области.

- Все прекрасно помнят, как быстро мы свернули тему о прямых выборах мэра и как быстро мы проголосовали за сити-менеджера. Иркутск - город столичный и он имеет право иметь мэра, а не сити-менеджера. Надо возвращаться к прямым выборам мэра, - отметила депутат Законодательного собрания Иркутской области Лариса Егорова.

- В прошлом году губернатор внес закон о возврате прямых выборов мэра Иркутска, и фракция КПРФ всеми руками его поддерживала. К сожалению, за него голосовала только наша фракция. Остальные фракции - "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия" не поддержали закон о возврате прямых выборов мэра Иркутска. Именно поэтому возникла инициатива о видоизменении системы выборов мэра Иркутска, его выборов не только из состава депутатов думы Иркутска. Теперь любой человек может выдвинуть свою кандидатуру. Поэтому я считаю, что сегодня есть небольшой сдвиг в сторону демократии. Мы будем добиваться возврата прямых выборов мэра Иркутска. Я уверен, что у нас это получится, - заявил депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко.

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