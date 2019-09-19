В Новосибирской области начался прием заявок от представителей малого и среднего сельского бизнеса на новую форму господдержки - "агростартап". В этом году начинающие предприниматели смогут получить в общей сложности 36 миллионов рублей - до трех миллионов по каждой заявке. Таким образом региональные власти рассчитывают вовлечь в сельскую экономику тех, кто пока еще не решился на открытие своего дела. Однако, по оценке экспертов, свободных вакансий в сельских территориях и без того хватает, но они остаются невостребованными. А потенциальных предпринимателей отпугивает не столько отсутствие стартового капитала, сколько отношения с банками и бюрократические барьеры.

Работа есть - жилья нет

Нельзя не отметить, что внимание к сельскому бизнесу действительно растет. В середине лета в Новосибирской области вступил в силу региональный закон N 396 о государственной аграрной политике. Помимо прочего, он существенно расширяет меры поддержки молодых сельских специалистов. А госпрограмма комплексного развития сельских территорий, которая начнет действовать с начала следующего года, и вовсе ставит целью сделать деревни современными, привлекательными для жизни. Но получится ли?

- Сейчас кто в село поедет? Ведь у многих уже есть дети, их надо содержать, учить, а мы достойную зарплату платить не можем. Деревня погибает, - поделился с корреспондентом "РГ" председатель СПК "Колхоз "Наша Родина" Анатолий Якубин. - Настоящих специалистов очень мало, берем людей, что называется, с улицы. Нужны профессиональные механизаторы, которые понимают, как с техникой обращаться, нужны операторы машинного доения, которые подход к животному знают. Сейчас на предприятии треть работников - пенсионеры: они уйдут, и все встанет.

Впрочем, даже в нынешней ситуации работать на предприятие, расположенное в селе Константиновка Куйбышевского района, съезжаются люди из окрестных деревень. Однако едут на день-два, а вот остаться не могут - жилья здесь не строят.

Не секрет, что нехватка современного жилья в деревне - проблема не менее острая, чем низкие зарплаты. По словам начальника управления развития сельских территорий и инвестиций регионального минсельхоза Евгения Зайцева, реализация федеральной программы комплексного развития села должна стать серьезным шагом вперед.

Она включает несколько ведомственных проектов - например, развития жилищного строительства, благоустройства территорий, создания инженерной и транспортной инфраструктур.

- Эти меры также направлены на повышение обеспеченности кадрами бизнеса, который работает в сельской местности. И речь не только об аграрных хозяйствах.

Например, предусмотрено строительство жилья, представляемого по договору найма - инициатором могут быть любые коммерческие организации, не только сельскохозяйственные. Главное условие - жить и работать в селе, - подчеркнул Евгений Зайцев на пресс-конференции в ТАСС. - Есть и сельская ипотека - она подразумевает ставку в три и менее процента на строительство жилья. Это также положительно повлияет на обеспечение села квалифицированной рабочей силой.

Доярку сменит робот

Уже упомянутый 396-й региональный закон изменит саму систему стимулирования работников в возрасте до 35 лет, трудоустроенных в сельской местности. На протяжении нескольких лет в регионе выплачивали единовременное пособие в тридцать тысяч рублей тем, кто переезжал на постоянное место жительства и устраивался на работу в села, расположенные в 300 и более километрах от Новосибирска. Если населенный пункт ближе этой отметки, работник получал двадцать тысяч. Плюс ежемесячные доплаты в размере четырех и двух тысяч рублей соответственно.

- Новый закон подразумевает иные механизмы стимулирования, - поясняет Евгений Зайцев. - Молодым специалистам до 35 лет, получившим высшее образование и принятым на работу в течение года со дня окончания обучения, выплачивается 200 тысяч рублей. Молодым специалистам, получившим среднее профобразование, - 150 тысяч. Также законом предусмотрена целевая контрактная подготовка: предприятию компенсируют пятьдесят процентов затрат (но не более 65 тысяч рублей) на подготовку одного специалиста в год.

Что касается переподготовки кадров и дополнительного обучения, то эти меры будут особенно востребованы в связи переходом сельхозпредприятий на инновационные рельсы.

- Например, роботов-дояров уже используют в Томской области, там их восемь штук. Мы изучаем опыт. Одни робот заменяет десять человек, вместо них надо брать на работу одного обслуживающего специалиста. Требования к кадрам кардинально различаются: нужно не просто уметь обращаться с животными, но и иметь навыки инжиниринга, программирования.

Учить по-новому

Кстати, высшее образование и система профобучения региона стараются следовать запросам нового времени. В Новосибирском аграрном университете агроинжиниринг и ветеринария остаются традиционно востребованными направлениями, но появляются и совершенно новые специальности. Как отмечает начальник управления молодежной политики министерства образования Новосибирской области Мария Жафярова, это и техносферная безопасность, и ландшафтная архитектура, и специалитет по продуктам питания животного происхождения.

Профобразование, казалось бы, остается в достаточно традиционном русле, однако и здесь меняется внутреннее наполнение курсов и обучающих модулей в зависимости от новых технологий, которые внедряют в реальном секторе.

- Очень интересный проект целевого обучения начинаем в Маслянинском районе, - сообщил начальник управления профобразования и подготовки трудовых ресурсов областного министерства образования Андрей Головнин. - Практика массовых выпусков уходит в прошлое, подготовка должна осуществляться индивидуально, с учетом будущего трудоустройства. Поэтому готовим соглашение с администрацией района и работодателями, по которому одно из предприятий зимой будет поставлять свою технику в колледжи и училища, чтобы ребята получили возможность обучаться на самых современных комбайнах и тракторах.

Особое внимание уделяется будущим сельским предпринимателям. В частности, по словам начальника отдела развития малого и среднего предпринимательства регионального минпромторга Анны Амосовой, национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предполагает обучение финансовой грамотности, основам узкоспециализированого бизнеса, участию в госзакупках.

- Раньше мы были серьезно ограничены в средствах, и такие курсы проводили исключительно в городе. С выделением федеральных денег мы идем в районы.

Риски выше прибыли

Опытные сельские предприниматели говорят о более насущных для них проблемах. По мнению руководителя ООО "Новый колхоз" Константина Терещеко, меры господдержки способствуют развитию действующих предприятий, а вот начать дело с нуля в деревне очень сложно.

- Для начала хорошо бы для малого бизнеса сельскохозяйственный налог приравнять к нулю, - уверен он. - Второе - нужно максимально упростить предоставление отчетности. Ведь и в Новосибирске хорошего бухгалтера, который грамотно готовит документы, найти довольно сложно, что уж говорить о деревне. Но сегодня выходит, что сельский предприниматель должен быть и хозяйственником, и зоотехником, и бухгалтером, и юристом, и водителем.

Такой нагрузки и ответственности даже самые уверенные в своих силах люди попросту боятся. Им проще вести подсобное хозяйство, чем оформить индивидуальное предприятие или фермерское хозяйство. А еще и накладываются взаимоотношения с банками. Чтобы получить кредит на покупку, скажем, трактора, начинающий предприниматель должен предоставить финансовой организации залог. Как правило, речь идет об единственном жилье. Такие риски возьмет на себя далеко не каждый.

- Вообще не более десяти процентов людей имеют организаторские, предпринимательские способности. Такие есть и в селах, но они не имеют возможности реализовать себя там - уезжают в город или остаются без каких-либо перспектив. А ведь нужно изо всех сил создавать им условия, удерживать на территории. Сейчас село для бизнеса - настоящая школа выживания.

Между тем

В Новосибирской области к категории малого и среднего бизнеса относятся 140 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них, по информации регионального министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, лишь около двадцати процентов зарегистрировано в сельских районах.