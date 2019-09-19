Вчера в Новосибирске открылся VII Международный форум технологического развития "Технопром". Его ключевая тема - "Наука новой эры: технологии трансформации", а проблематика дискуссий, так или иначе, связана с национальными проектами. В последние годы на "Технопроме" стали уделять больше внимания конкретным примерам достижений в экономике и промышленности в частности.

На прошлых форумах некоторые проекты были представлены в качестве стартапов на Сибирской венчурной ярмарке. Сегодня это полноценные предприятия, работающие в новосибирском технопарке. Яркий пример - проект по производству полностью автоматизированных круглогодичных городских теплиц для выращивания салатов и пряных трав. За год компания привлекла инвестиции, получив несколько десятков заявок на проектирование и строительство вертикальных сити-ферм для заказчиков, как в России, так и за границей - в Финляндии, Литве, Саудовской Аравии.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев сообщил, что по итогам предыдущих венчурных ярмарок компаниям удалось привлечь более 220 миллионов рублей.

В этом году на "Технопроме" также представлены проекты Новосибирского научного центра: гиперзвуковые летательные аппараты, системы охлаждения для микроэлектроники, аддитивные технологии и накопители энергии на основе литий-ионных аккумуляторов.

Все большее значение приобретают инновационные решения для различных сфер городской инфраструктуры. Это интеллектуальная система пре-дотвращения ДТП, автоматизированная система управления дорожным движением, "умная остановка" с функцией реагирования на агрессивные действия, станция по зарядке электромобилей, электромобиль на базе российского спорткара Marussia.

- Мы ориентированы на внедрение в городскую инфраструктуру "умных" технологий, информационных платформ, позволяющих контролировать муниципальные объекты и управлять ими, - подчеркнул начальник департамента промышленности, инновации и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

Предполагается, что "Технопром - 2019" станет отправной точкой для промышленного кластера "Цифровая энергетика", который объединит ресурсы ряда предприятий и наладит выпуск цифрового оборудования для интеллектуальных систем учета и управления потреблением энергии.

В этом году в форуме принимает участие двенадцать делегаций, в том числе из Беларуси, Китая, Малайзии, Вьетнама, Франции, Германии, Южной Кореи, Индии. Программа включает более ста крупных мероприятий, на которых выступят около 500 спикеров, а посетят свыше восьми тысяч человек.