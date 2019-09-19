Участники "Технопрома" оценили проект "Академгородок 2.0"

Проект Новосибирского научного центра (ННЦ) "Академгородок 2.0" - пример успешного развития территории с точки зрения трансфера научных результатов и новых технологий и в целом социально-экономического прогресса всего региона.

Это особо отметил директор департамента инноваций и перспективных исследований минобрнауки РФ Вадим Медведев, выступая на первом Всероссийском съезде преференциальных территорий. Мероприятие состоялось на Международном форуме технологического развития "Технопром - 2019", который 18-20 сентября проходит в МВК "Новосибирск Экспоцентр".

Реализация проекта "Академгородок 2.0" также была рассмотрена на пленарном заседании форума "Технопром-2019" с участием губернатора Андрея Травникова, заместителя председателя Госдумы РФ Александра Жукова, полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

По словам министра науки и инновационной политики Новосибирской области Алексея Васильева, "Технопром" неслучайно стал площадкой для проведения съезда. Его участники обсуждают наиболее успешные практики в данном направлении.

Заместитель министра науки и инновационной политики региона Алексей Фурсов отметил, что правительством Новосибирской области завершена работа по формированию более 20 проектов для развития ННЦ, одновременно разработаны серьезные меры по созданию научной, социальной, транспортной инфраструктуры Академгородка 2.0, формированию новых промышленных площадок.

Участники дискуссии также обратили внимание на необходимость интеграции проектов и инициатив. В частности, речь идет о взаимной интеграции наукограда Кольцово, инновационных кластеров, межвузовских кампусов и других проектов ННЦ.

По оценке экспертов, успешная реализация проекта "Академгородок 2.0" позволит объединить деятельность научных, инновационных, образовательных, бизнес-участников.