Ученые сообщили о возможной опасности зубных имплантов

Группа ученых из Сибирского федерального университета (СФУ) и Института медицинских проблем Севера СО РАН (Красноярск) установили, что опасная инфекция - периимплантит - может появляться у пациентов, недавно сделавших имплантацию зубов, из-за следов посторонних неорганических веществ на поверхности стерильных имплантатов.

Результаты исследований красноярских ученых опубликованы в журнале "Стоматология". По утверждению специалистов, популярная сейчас дентальная имплантация иногда приводит к осложнениям ротовой полости пациентов, в том числе воспалением мягких тканей и десны в области протеза, отекам и кровотечением.

Причина в том, что на новом имплантанте фиксируются следы загрязнения неорганическими соединениями и большое количество посторонних химических элементов. А на необработанных вставных зубах, прослуживших пациентам от 3 до 10 лет и удаленных в связи с переимплантитом, были найдены загрязнения углеродом, фосфором, кремнием, серой и другой неорганикой.

Очищать поверхность вставных зубов ученые предлагают с помощью лазерной обработки. В этом случае с абсолютно новых имплантатов убираются все посторонние вещества и они приживаются без проблем и воспалений.