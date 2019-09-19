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19.09.2019 03:00
Проект: В регионах

Центр алтаистики

Алтайские вузы открыли новую страницу в исследованиях тюрко-монгольского мира
Текст: Дмитрий Марьин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 210(7968)
В опорном Алтайском государственном университете (АлтГУ) и в Горно-Алтайском государственном университете 12-14 сентября этого года прошел I международный алтаистический форум "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность".
Врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров (слева) и ректор ГАГУ Валерий Бабин подписали соглашение о создании Центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай". Фото: Алексей Козерлыга Врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров (слева) и ректор ГАГУ Валерий Бабин подписали соглашение о создании Центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай". Фото: Алексей Козерлыга
Врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров (слева) и ректор ГАГУ Валерий Бабин подписали соглашение о создании Центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай". Фото: Алексей Козерлыга

Сегодня в мире проживает около 165 миллионов представителей тюркских народов. Крупнейшая территория их расселения - в России. Более того, многие тюркские народы считают своей прародиной Алтай.

Международный алтаистический форум, идея проведения которого принадлежит двум ведущим вузам Алтайского края и Республики Алтай, собрал более 100 ведущих ученых-алтаистов и тюркологов из университетов, научных и общественных организаций России, Германии, США, КНР, Казахстана, Киргизии, Монголии, Узбекистана, Японии. Инициатива получила широкий научный и общественный резонанс и была поддержана Управлением по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами администрации президента РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Федеральным агентством "Россотрудничество", Советом межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. Форум преследует цели развития добрососедских отношений с государствами Большого Алтая, противодействия искажению истории и экстремизму.

В числе участников церемонии торжественного открытия в АлтГУ и работы площадок форума были генеральный секретарь Постоянной международной алтаистической конференции (PIAC) Барбара Кельнер-Хайнкеле, заместитель начальника департамента Управления администрации президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Юлия Якушева, заместитель губернатора Алтайского края Виталий Снесарь, ректор Горно-Алтайского государственного университета Валерий Бабин, профессор Киргизского национального университета имени Жусупа Баласагына, заместитель председателя Фонда "Мураз (Наследие)" при аппарате президента Киргизской республики Тынчтыкбек Чороев.

Врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров, открывая форум, отметил, что алтаистика - это синтетическая наука, объединяющая разные направления: лингвистику, фольклористику, археологию, этнографию, политологию, социологию, экономику. "Основа алтаистики - это, прежде всего, родство алтайских языков. И здесь границы ее значительно расширяются, охватывая и такие страны, как Корея и Япония, - уточняет Сергей Бочаров. - Первый алтаистический форум открылся в опорном вузе Алтайского края не только потому, что мы географически находимся в центре Большого Алтая, но и по той причине, что АлтГУ - это сильная научная база по изучению различных направлений данной темы: от археологии до социально-экономических процессов в современных странах Центральной Азии".

В свое время именно АлтГУ стал инициатором создания Ассоциации азиатских университетов (ААУ). Ее первый президент - ныне президент АлтГУ Сергей Землюков видит сегодняшний успех алтаистического форума как результат многолетней работы ААУ по консолидации научных, образовательных и культурных связей между вузами России и стран Центральной Азии. "Организованный Алтайским государственным и Горно-Алтайским государственным университетами первый в регионе форум по алтаистике открывает новую страницу в исследованиях Большого Алтая, как центра целой ветви цивилизационной культуры, прародины многих азиатских народов, - отметил Сергей Землюков. - Форум в АлтГУ собрал ученых из разных стран мира, которых интересует алтаистика, как большая наука, объединяющая различные направления исследований. На сегодняшний день десятки научно-исследовательских институтов по всему миру имеют центры по алтаистике, и теперь настало время и у нас на Алтае, где находятся генетические истоки алтаистики, организовать форум по данной теме".

В I алтаистическом форуме приняла участие большая делегация киргизских вузов-партнеров АлтГУ по Ассоциации азиатских университетов, в составе которой были и представители Киргизско-российского славянского университета им. Б.Н. Ельцина. Декан факультета архитектуры, дизайна и строительства (ФАДиС КРСУ) Равиль Муксинов отметил: "Алтай - прародина киргизов. Наш великий эпос "Манас" родился на этой земле. Поэтому мы принимаем участие в столь значимом мероприятии, посвященном изучению алтаистики и ее истоков. Для нас важен тот факт, что мы входим в большую алтайскую семью, а не являемся изолированным этносом. У нас единая цель - чтобы культурное алтаистическое пространство было единым, не делилось по национальной принадлежности, а являлось достоянием всего народа".

Взаимодействие АлтГУ и КРСУ - пример крепких партнерских отношений между вузами России и бывших республик СССР. Равиль Муксинов приехал в Барнаул не только на праздник: в 2017 году в рамках I Международного конгресса-выставки "Русское слово в диалоге культур России и Киргизии" ФАДиС заключил соглашение о сотрудничестве с факультетом искусств и дизайна (ФИиД) АлтГУ. Являясь председателем диссертационного совета по теории архитектуры КРСУ, Равиль Муксинов приглашен войти в состав диссовета ФИиД по направлению "Архитектура". И этим конкретные практические результаты форума, конечно, не ограничились.

В первый день его работы состоялись презентации Центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" на базе АлтГУ. Подписи под документом об открытии Центра поставили врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров и ректор ГАГУ Валерий Бабин. Организаторы центра отметили, что сотрудничество двух ведущих университетов региона позволит поднять исследования в области алтаистики на более качественный уровень. Здесь же состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Тувинским институтом гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при правительстве Республики Тыва. Соглашение подписали врио ректора АлтГУ Сергей Бочаров и директор института Буян Донгак.

В рамках I алтаистического форума прошла презентация уникального трехтомного издания "История Алтая", подготовленного историками АлтГУ в коллаборации с учеными других вузов при финансовой поддержке правительства Алтайского края. Три тома охватывают периоды от древнейшего заселения Алтая до современности. Сегодня это самый полный исторический свод знаний об Алтае в границах Алтайского края и Республики Алтай.

В соответствии с духом Востока рабочую программу форума завершил праздничный концерт, основу которого составили выступления творческих коллективов АлтГУ, подготовивших номера в традициях алтайских народов.

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