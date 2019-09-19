В Новосибирске приступают к модернизации городского общественного транспорта. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, в ближайшие шесть лет запланировано приобрести 300 автобусов (по 50 ежегодно), а также 124 троллейбуса с увеличенным автономным ходом. С 2021 года муниципалитет будет закупать еще и трамваи - по десять ежегодно, всего 50 вагонов. А 60 находящихся в эксплуатации трамваев модернизируют (по десять в год).

Декларируемая властями стоимость нового дизельного автобуса составляет около 8,4 миллиона рублей, газомоторного автобуса - 9,1 миллиона, троллейбуса - 20 миллионов, трамвая - 28 миллионов рублей. Таким образом, всего на покупку подвижного состава потребуется около 6,4 миллиарда рублей. Правда, как уточняют в мэрии, цены указаны без учета субсидий производителям техники, на которые рассчитывает муниципалитет.

Средний износ новосибирских троллейбусов достиг 91 процента, трамваев - 81, автобусов - 80 процентов. Между тем средств на обновление парка у убыточных муниципальных предприятий нет. По данным мэрии Новосибирска, в 2018 году расходы МУП "Горэлектротранспорт" (троллейбусы и трамваи) превысили доходы на 445 миллионов рублей, ПАТП-4 (автобусы) - на 280 миллионов.

Однако откладывать решение проблемы уже нельзя. Тем более, что в 2023 году Новосибирске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею, и транспортная инфраструктура города должна быть готова к приему участников и гостей. О намерении новосибирских властей капитально обновить городской общественный транспорт к предстоящему чемпионату "РГ" писала в феврале этого года (выпуск "Экономика Сибири" за 28.02.2019). Тогда один из государственных банков вел переговоры с губернатором Новосибирской области о лизинговой программе, которая позволила бы за несколько лет приобрести свыше 500 единиц подвижного состава пассажирского транспорта. Сейчас сообщается о том, что мэрия Новосибирска заручилась финансовой поддержкой областных властей и в правительство региона направлены предложения о включении в проект бюджета Новосибирской области на 2020 год средств для предоставления муниципалитету субсидий на обновление парка городского пассажирского транспорта. Региональные и городские власти должны договориться о том, как мэрия будет приобретать автобусы, троллейбусы и трамваи - на кредиты или в лизинг.

Между тем условия финансирования наверняка будут льготными. Новосибирск вошел в число десяти российских городов, которые примут участие в программе модернизации общественного транспорта. Корпорация "ВЭБ. РФ" планирует получить на эти цели 340 миллиардов рублей из средств Фонда национального благосостояния. Осталось получить одобрение федерального правительства.

Кроме того, есть федеральные программы поддержки производителей подвижного состава наземного электрического транспорта и газомоторной техники.

Плюс ко всему новосибирские власти намерены рассмотреть возможность приобретения нового состава для метрополитена. Но, как пояснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, этот вопрос будет обсужден ближе к открытию станции метро "Спортивная", строительство которой только началось.

Прямая речь

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

- В основу программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска до 2030 года заложен приоритет развития общественного транспорта. Наша задача - вернуть новосибирцев на общественный транспорт. Это общемировая тенденция. Без этого мы не справимся с пробками, не успеем за стремительным увеличением количества автомобилей. Поэтому общественный транспорт для нас - в приоритете. Нужно создавать условия, чтобы новосибирцы им пользовались. Цель программы - увеличить долю поездок на общественном транспорте до 50 процентов. Сейчас этот показатель составляет около 43 процентов. Необходимо сформировать транспортную структуру так, чтобы метро, маршруты трамваев, троллейбусов и городской электрички состыковывались через транспортные узлы и дополняли друг друга.