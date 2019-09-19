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19.09.2019 14:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Железногорске пациент блуждал по подвалам больницы три дня

Текст: Дмитрий Лапин

В Красноярском крае в Железногорской Клинической больнице № 51 35-летний пациент после операции пропал из палаты и нашелся лишь через трое суток. Все это время он находился в подвале. Известно, что в клинике он оказался с приступом панкреатита.

Фото: Мария Мацур/РГ
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Об этом случае рассказывает  муниципальное телевидение Железногорска. После пропажи больного его "выписали" - за нарушение режима. Затем по инициативе родных стали искать - полицейские и волонтеры поисково-спасательной группы "Сибирь". Однако ни на территории больничного городка, ни в окрестных парках и зданиях не нашли. Более того, изучение записей с камер наблюдения показало - из медучреждения пропавший не выходил, никто из медработников таинственного пациента не видел и не мог объяснить, куда тот делся.

На третьи сутки спасатели с помощью кинологов стали обследовать подвалы КБ № 51. Там и нашелся пропавший. Как он там оказался и что делал больной внятно рассказать не смог - мол, просто блуждал в темноте в поисках выхода, а на крики о помощи никто не отзывался. Зачем он сбежал из палаты - тоже не ясно. По одной из версий, испугался, узнав о смерти кого-то из больных.

По словам жителей города, бывавших в медучреждении, подвалы КБ № 51 достаточно обширны и запутаны, поскольку подземные коммуникации соединяют несколько зданий больничного городка.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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