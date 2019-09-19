Проект, входящий в программу развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", получил грант размером два миллиона евро. Такого финансирования по программе CREMLINplus (Объединение российских и европейских мер по созданию крупномасштабных исследовательских инфраструктур) удостоилась "Супер С-Тау фабрика" - электрон-позитронный коллайдер, создаваемый в Институте ядерной физики (ИЯФ) имени Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН. Основная цель строительства установки - изучение процессов рождения частиц (очарованных кварков и тау-лептонов) и процессов, выходящих за рамки Стандартной модели.

Созданные 50 лет назад электрон-позитронные коллайдеры и сегодня играют важную роль в развитии ускорительной физики. Фото: Татьяна Кравченко

Стоимость проекта класса мегасайенс, каким является новый коллайдер, составляет около 40 миллиардов (ускорительная, детекторная и инфраструктурная части). Создание установки входит в план реализации Стратегии научно-технологического развития России. На это потребуется шесть лет с момента начала финансирования работ.

Ранее ИЯФ уже получал 300 тысяч евро в рамках грантовой поддержки программы CREMLIN. Как рассказал заместитель директора ИЯФ СО РАН по научной работе Юрий Тихонов, эти средства, в том числе, были направлены на организацию научной школы по электрон-позитронным коллайдерам для молодых ученых, создание единой платформы для обмена информацией в области лептонных коллайдеров. К работе привлекли Европейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

- Сейчас, помимо увеличения суммы гранта, мы значительно расширяем состав участников. Теперь вместе с нами над проектом электрон-позитронного коллайдера будут работать не только коллеги из ЦЕРН, но и из еще четырех международных лабораторий в Италии, Германии и Франции, - сообщил заместитель директора ИЯФ СО РАН по научной работе Евгений Левичев.

В пресс-службе института пояснили, что опыт, полученный при работе над проектом "Супер С-тау фабрики", зарубежные коллеги смогут использовать и в своих экспериментах.

Еще одно важное значение, которое несет в себе проект создания "Супер С-тау фабрики", - популяризация фундаментальных научных задач.

За последние несколько лет проект претерпел изменения. Например, удалось снизить стоимость установки, не потерять в параметрах. Увеличение максимальной энергии в пучке с 2,5 ГэВ до 3 ГэВ приведет к росту числа столкновений заряженных частиц, а значит, большему объему статистики и экспериментальных данных. К концу этого года специалисты планируют провести обновление концептуального проекта электрон-позитронного коллайдера.

Нынешний год - юбилейный для двух российских электрон-позитронных коллайдеров - ВЭПП-4 (энергия до 6 ГэВ) и ВЭПП-2000 (энергия до 1 ГэВ). Созданные 50 лет назад, они и сегодня играют не меньшую роль в развитии ускорительной физики в России и мире, а также в подготовке кадров.

Для работы ВЭПП-4 и ВЭПП-2000 постоянно необходимы электроны и позитроны. Для этого была проведена модернизация ускорительного комплекса ВЭПП-5, что позволило увеличить производство позитронов с 800 миллионов в секунду до 10 миллиардов в секунду. В целом это привело к повышению эффективности работы коллайдеров. Такого количества частиц хватает для двух установок, но, по прогнозам специалистов, будет недостаточно для мегасайенс проекта "Супер С-тау фабрика". Решить проблему поможет еще одна модернизация инжекционного комплекса или строительство нового.

Прошедший экспериментальный сезон оказался богатым на открытия. По словам доктора физико-математических наук Евгения Солодова, полученные на "старых" коллайдерах результаты важны для развития теоретического направления в физике частиц.

Кроме того, на базе ВЭПП-4 создана экспериментальная станция для учебных и технологических работ. Основное назначение новой установки - подготовка научного и инженерно-технического персонала. В первых экспериментах на новой станции приняли участие студенты Новосибирского госуниверситета и технического университета.

Как подчеркивают в ИЯФ, потребность в научных кадрах существовала всегда, но с началом реализации новых проектов это стало еще очевиднее. Новая установка поможет обучить студентов готовить образцы для экспериментов и обрабатывать полученные данные.

Справка РГ

Коллайдер - ускоритель частиц на встречных пучках, предназначенный для изучения продуктов их соударений. Благодаря коллайдерам ученым удается придать элементарным частицам вещества высокую кинетическую энергию, направить их навстречу друг другу, чтобы произвести их столкновение. В 1979 году в ИЯФ СО РАН в эксплуатацию ввели электрон-позитронный коллайдер ВЭПП-4. В 1999-м началась модернизация комплекса ВЭПП-2М с преобразованием в ВЭПП-2000.