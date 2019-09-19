"Зоошеринг": Сибирячка "обскакала" пробки на верблюде и прославилась

Жителей Новосибирска удивила и развеселила лихая наездница, попавшая на видео: на одной из центральных городских автомагистралей она обгоняя поток машин, управляя верблюдом. Ролик, снятый подписчиками сообщества "Аст-54" менее чем за сутки набрал почти 60 тысяч просмотров.

Подписчики опознали, что необычное действие, напомнившее им недавно отгремевший блокбастер "Аладдин", происходит на улице Ипподромской. Видно, что магистраль перегружена автомобилями. В подтверждение этому авторы подписали ролик: "Пробки 8 баллов. На верблюде быстрей!".

Запись активно собирает не только просмотри и лайки, но также сотни комментариев. В основном подписчики с переменным успехом упражняются в остроумии, придумывая название столь необычному для сибирского мегаполиса способу передвижения. В частности появляются варианты, обыгрывающие вид краткосрочной аренды автомобиля, вроде "зоошеринг", или "деливерблюд".

Вероятно, ближе всего к истине оказались те, кто предположил, что девушка перегоняет верблюда из расположенного неподалеку парка "Березовая роща", где расположен контактный зоопарк. Как бы то ни были, горожане признают, что в условиях дорожных заторов, неутомимое животное выглядит более выигрышным способом передвижения чем машина.