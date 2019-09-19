Ингушетия стала лидером по сумме выигранных грантов на форуме "Машук"

Ингушетия по общей сумме выигранных на десятом молодежном форуме "Машук-2019" грантов стала первой среди регионов СКФО.

Как рассказали в управлении по делам молодежи регионального Министерства образования и науки, эта информация была озвучена в Москве на подведении итогов юбилейного мероприятия.

Итог - при квоте в 240 человек Ингушетия выиграла грантов на общую сумму в 29 миллионов рублей. В прошлом году это было около 24 миллионов рублей.

- Тем самым республика второй год подряд стала победителем в округе по сумме грантов на молодежном фестивале, - сообщили в ведомстве.

Большинство проектов участников из Ингушетии были социальными - по улучшению экологии, популяризацию физической культуры и спорта, поддержке социально незащищенных категорий населения. Например, проекты по созданию в республике специализированной автошколы для людей с ограниченными возможностями здоровья, она станет первой в округе, и развития электронного правительства и информационных технологий.

В числе победителей "Машука" оказались сотрудники постоянного представительства Ингушетии при президенте РФ и студенты из региона, обучающиеся в московских вузах. Они представили проекты по созданию короткометражных фильмов с целью популяризации традиций кавказских народов, патриотического клуба, семейного органайзера, направленный на укрепление семейных ценностей и помощь малообеспеченным семьям.