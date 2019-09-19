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19.09.2019 12:45
Проект: В регионах

КЧР получила более 30 новых автобусов и автомобилей скорой помощи

Текст: Алена Ларина (Черкесск)
Общеобразовательные и спортивные школы, а также медицинские учреждения Карачаево-Черкесии получили 32 единицы нового транспорта. Значимость события подчеркнул глава региона, лично вручивший ключи от школьных автобусов и "скорых" главам городов и районов на церемонии празднования дня рождения республики и ее столицы - Черкесска.
Фото: Пресс-служба главы Карачаево-Черкесской Республики Фото: Пресс-служба главы Карачаево-Черкесской Республики
Фото: Пресс-служба главы Карачаево-Черкесской Республики

- В очередной раз благодаря поддержке правительства России, исполняя указы руководства страны, вручаем сельским поселениям и городам республики новые современные автобусы для перевозки школьников, передаем автотранспорт в медучреждения. Впервые за много лет три новых автобуса получили наши спортсмены. Уверен, это тоже будет для них подспорьем и стимулом завоевывать медали на больших турнирах и прославлять свою малую родину, - выступил Рашид Темрезов.

Руководитель КЧР также отметил, что в последние годы в республике сделано немало для развития образования, здравоохранения и спорта и поблагодарил руководителей муниципалитетов за достойную работу. Новые кареты скорой помощи оснащены необходимым медицинским оборудованием, а автобусы для школьников и спортсменов оборудованы по современным стандартам безопасности.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Стоит отметить, что школы КЧР получают новый транспорт для перевозки детей за счет федерального бюджета ежегодно уже на протяжении нескольких лет. В 2016 году пришло 22 автобуса, в следующем - 25, в 2018-м - 43. И в этом году уже 16, а всего на этот год запланирован 31 автобус для школьников республики.

Впервые за долгое время были приобретены автобусы для спортивных школ Карачаево-Черкесии. Как рассказали в региональном министерстве физической культуры и спорта, ведомство получило федеральную субсидию на приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. В итоге были приобретены три автобуса марки "Газель", которые оборудовали системой "Глонас", топографами и ремнями безопасности, что по закону позволяет осуществлять перевозку не только взрослых, но и детей.

Фото: пресс-служба главы и правительства Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии активно инвестируют в спортивную инфраструктуру

- Этот транспорт очень важен для развития физкультуры и спорта в республике. До сих пор собственных автобусов для перевозки спортсменов министерство не имело, специальные автобусы для перемещения детей приходилось искать в других организациях, что было сложно. Мало желающих перевозить детей, ведь ответственность большая, а за малейшие нарушения правил их перевозки установлены огромные штрафы, - пояснили в минспорте КЧР.

Получение республикой новых школьных автобусов решило эту проблему. Первой поездкой карачаево-черкесских спортсменов на оборудованном транспорте станут соревнования в Грозном - X юбилейный фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, намеченный на октябрь. В следующем году в республику придет еще один автобус для спортсменов.

В КЧР в этом году поступило и 13 новых автомобилей скорой медицинской помощи, оснащенных современным медоборудование для транспортировки пациентов и оказания экстренной помощи человеку по пути в больницу. Таким образом парк санитарного транспорта республики обновлен на 11 процентов, а главное - сократилось время оказания людям скорой и неотложной помощи.

Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесия - к новым вершинам
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