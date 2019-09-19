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19.09.2019 12:52
Проект: В регионах

На курорте "Архыз" пройдут гастрономический и деловой форумы

Текст: Алена Ларина (Черкесск)
В середине октября на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии пройдет первый гастрономический фестиваль аутентичной и современной кухни юга России при поддержке главы республики Рашида Темрезова.
Фото: Пресс-служба главы Карачаево-Черкесской Республики Фото: Пресс-служба главы Карачаево-Черкесской Республики
Фото: Пресс-служба главы Карачаево-Черкесской Республики

Он станет частью II международного форума социальных предпринимателей Северо-Кавказского федерального округа. Программа "вкусного" фестиваля рассчитана на любителей и поваров-виртуозов старых рецептов и современных изысканных блюд.

На верхней площадке "Романтика" будет представлена аутентичная кухня, где участники представят рецепты кулинаров древности, а в центральной части туристического поселка расположится зона современной кухни. Здесь рестораны, кафе и закусочные со всего юга страны порадуют гостей национальными блюдами в современной обработке с авторской изюминкой. На фестивале будет работать рынок фермерской продукции, в том числе знаменитые кавказские сыры и вина. Также можно будет попробовать авторские десерты и напитки от производителей. А еще запланированы зрелищные поединки лучших поваров ресторанов Карачаево-Черкесии и других регионов и их мастер-классы.

Фото: пресс-служба главы и правительства КЧР
На Машуке представили более 100 туристических услуг Карачаево-Черкесии

Организаторы фестиваля - министерства и ведомства Карачаево-Черкесии, компания "Курорты Северного Кавказа" и фонд "Посети Кавказ". По его итогам будет составлена гастрономическая карта Северного Кавказа - незаменимый путеводитель для туристов, интересующихся гастрономией.

Тема туризма станет предметом обсуждения на Международном деловом форуме социальных предпринимателей СКФО, в рамках которого организовывается гастрономический праздник.

- Состоится диалог о развитии территорий и экологии, участники расскажут о проектах в сфере гостеприимства и сервиса. В этом году для предпринимателей будут организованы мастер-классы и семинары, направленные на рост профессионализма у сотрудников и руководителей бизнеса в сфере обслуживания населения, - рассказали в министерстве экономического развития КЧР.

Первый международный форум социальных предпринимателей Северо-Кавказского федерального округа состоялся в прошлом году и собрал более 35 федеральных экспертов, иностранных участников из 11 стран Евросоюза, 350 участников из 11 субъектов России. Минэкономразвития РФ признало его лучшим подобным форумом в стране, проведенном на региональной площадке. Он направлен на реализацию нацпроекта в сфере малого и среднего бизнеса и поддержку предпринимательства.

Кстати, накануне его открытия, 10 октября, на курорте Архыз пройдет первый инвестиционный бизнес-форум "Инвестируй в КЧР", на котором будет обсуждаться стратегия развития экономических связей предпринимателей республики с регионами России и зарубежья.

Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесия - к новым вершинам
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