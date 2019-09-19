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19.09.2019 23:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Огонь на три этажа

В Грозном загорелся торговый центр
Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Российская газета - Столичный выпуск № 211(7969)
В четверг в Грозном случилось несчастье - в торговом центре "Гранд Парк", в центре чеченской столицы, вспыхнул пожар. Очень быстро пламенем оказались объяты все три этажа здания, сообщили корреспонденту "РГ" в управлении МЧС по Чеченской Республике.

По предварительной и пока официально не подтвержденной информации, сначала загорелся один магазин на первом этаже здания. После чего пламя очень быстро охватило и соседние помещения. В итоге огонь охватил три этажа.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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ТРЦ "Гранд Парк" расположен в центре Грозного на проспекте Ахмата Кадырова. Площадь четырехэтажного комплекса - 42,4 тысячи квадратных метров. На первом этаже расположены различные магазины и кафе. Рядом со зданием комплекса находятся мечеть "Сердце Чечни" и гостиница Grozny City.

По предварительной информации, посетителей и сотрудников из охваченного огнем торгового центра успели эвакуировать.

- На место направлены силы и средства по повышенному рангу вызова, - заявили корреспонденту "РГ" в ведомстве.

- Горит обшивка и частично кровля. На месте работали 50 человек и 12 единиц техники.

На момент подписания номера площадь пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд Парк" в Грозном возросла до 700 квадратных метров, огнем охватило обшивку и крышу, сообщили в управлении МЧС по Чеченской Республике.

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