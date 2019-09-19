В Грозном загорелся крупный торговый центр

В центре Грозного загорелся крупный торговый центр "Гранд парк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС РФ.

По данным ведомства, пожар вспыхнул на первом этаже развлекательного комплекса. Горит магазин. На место ЧП выехали группа пожарных по повышенному рангу вызова. На данный момент информации о пострадавших нет. Точная площадь и обстоятельства возгорания также не сообщаются.

Как уточняет РИА Новости, пожару присвоен второй ранг сложности, его ликвидацией занимаются 50 человек и 12 единиц спецтехники. По информации "Интерфакс", огнем охвачены несколько этажей, движение перед торговым центром перекрыто.

ТРЦ "Гранд парк" расположен в центре Грозного на проспекте Ахмата Кадырова. Совокупная площадь четырехэтажного комплекса - 42,4 тысячи квадратных метров. На первом этаже расположены различные магазины и зона кафе. Рядом со зданием комплекса находятся мечеть "Сердце Чечни" и гостиница "Grozny City".