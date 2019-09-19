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19.09.2019 21:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Грозном загорелся крупный торговый центр

В центре Грозного загорелся крупный торговый центр "Гранд парк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС РФ.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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По данным ведомства, пожар вспыхнул на первом этаже развлекательного комплекса. Горит магазин. На место ЧП выехали группа пожарных по повышенному рангу вызова. На данный момент информации о пострадавших нет. Точная площадь и обстоятельства возгорания также не сообщаются.

Как уточняет РИА Новости, пожару присвоен второй ранг сложности, его ликвидацией занимаются 50 человек и 12 единиц спецтехники. По информации "Интерфакс", огнем охвачены несколько этажей, движение перед торговым центром перекрыто.

ТРЦ "Гранд парк" расположен в центре Грозного на проспекте Ахмата Кадырова. Совокупная площадь четырехэтажного комплекса - 42,4 тысячи квадратных метров. На первом этаже расположены различные магазины и зона кафе. Рядом со зданием комплекса находятся мечеть "Сердце Чечни" и гостиница "Grozny City".

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