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19.09.2019 13:17
Проект: В регионах

В Ингушетии прошли проводы батальона полиции в Сирию

Текст: Алена Ларина (Магас)
Батальон российской военной полиции из Ингушетии после длительного отпуска отправился в очередную, пятую по счету, командировку в Сирию.
Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия
Фото: Пресс-служба главы Республики Ингушетия

В республике под музыку военного оркестра состоялись торжественные проводы полицейских, в которых приняли участие командующий дислоцированной на Северном Кавказе 58-й общевойсковой армии Южного военного округа генерал-майор Сергей Рыжков и глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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- На днях глава министерства внутренних дел России сообщил, что война в Сирии закончена, и республика постепенно восстанавливается. Отдельные очаги напряженности сохраняются лишь на тех территориях, которые еще находятся под контролем боевиков. Поэтому в Сирии осталась небольшая часть наших войск, которые поддерживают порядок в регионе, следят за зонами деэскалации и помогают местным жителям возвращаться к мирной жизни. Ситуация в республике пока требует присутствия там наших воинских подразделений, - выступил руководитель Ингушетии перед собравшимися.

- Для вас дело чести - продолжить славные ратные традиции старших поколений, выполнить свой долг, показывая при этом высокую боевую выучку, профессиональное мастерство, - отметил Калиматов.

Отличившимся военнослужащим были вручены государственные и ведомственные награды.

Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия: Успех приходит в труде
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