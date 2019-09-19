Гигантский авиалайнер приземлился в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково совершил успешную посадку самолет Airbus A350, выполнявший рейс из китайского города Ченду. Лайнер рассчитан на 331 пассажира.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Пулково, технический персонал воздушной гавани прошел специальное обучение и в штатном режиме принял один из крупнейших самолетов мира.

Площадь крыла лайнера превышает 400 квадратных метров, а размах крыла - 60 метров.

Обратно борт вылетит 20 декабря. Стоит отметить, что с каждым годом в Петербург прилетает все больше туристов из Китая. Так, этим летом Пулково принимал регулярные рейсы из 11 городов Поднебесной. Всего же с начала года петербургский аэропорт обслужил около 13,2 миллиона пассажиров.