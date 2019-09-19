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19.09.2019 21:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взятки с секретами

Глава избиркома Коми получила срок
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
В четверг был вынесен приговор бывшему председателю Избирательной комиссии Республики Коми Елене Шабаршиной. Ее признали виновной в коррупционном преступлении и дали шесть лет колонии.

Как сказали корреспонденту "Российской газеты" в следственном ведомстве, такой приговор означает, что собранные СК доказательства признаны судом достаточными и весомыми.

Фото: Gettyimages
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Бывшая председатель Избирательной комиссии республики Елена Шабаршина признана виновной в получении взятки "за совершение незаконных действий, в особо крупном размере".

Эти "незаконные действия" выглядели так: в 2010-2015 годах Шабаршина, будучи должностным лицом на государственной должности систематически, то есть ежемесячно, получала от действовавшего в то время заместителя главы Коми Алексея Чернова взятки. Деньги давались, как выразился суд, "за незаконные действия, которые выразились в предоставлении Чернову и его доверенным лицам оперативной информации о ходе и итогах выборов". Всего глава избиркома получила за слив информации 1,56 миллиона рублей.

В Следственном комитете говорят, что на первоначальном этапе следствия Шабаршина признала вину в совершении преступления, но впоследствии от признательных показаний отказалась.

По приговору суда Шабаршина не только проведет 6 лет в исправительной колонии общего режима, но и заплатит штраф в размере 1,56 миллиона рублей. А еще осужденную по приговору лишили права занимать определенные должности в течение двух лет.

Но и это еще не все - судом в доход государства конфискована сумма взятки.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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