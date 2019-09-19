Моржиха напала на военно-научную экспедицию Северного флота

Участники комплексной экспедиции Северного флота, проходящей на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подверглись нападению самки моржа. Как сообщает пресс-служба Северного флота, исследователи высадились на мыс Геллера (остров Земля Вильчека).

Находившаяся неподалеку моржиха, защищая своих детенышей, атаковала шлюпку с учеными, которым пришлось экстренно спасаться. Четкие и слаженные действия военнослужащих Северного флота позволили избежать серьезных последствий: лодка была отведена на безопасное расстояние, детенышам не было нанесено никакого вреда - отмечает Минобороны РФ.

Комплексная экспедиция, в которой также принимает участие научная группа Российского географического общества, в эти дни следует на спасательном буксире "Алтай" маршрутом экспедиции первооткрывателя Земли Франца-Иосифа Юлиуса Пайера.

После фиксации основных географических пунктов и проведения гляциологических наблюдений на мысе Тегетхофф (остров Галля) и мысе Аук (остров Рудольфа) экспедиционный отряд продолжает работу возле острова Алджера в сложных гидрометеорологических условиях плавания, обусловленных скоплениями льдов и айсбергов.