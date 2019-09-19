Причина Ледникового периода найдена в пыли под Петербургом

Международная исследовательская группа, в состав которой вошли ученые из Геологического института РАН и Института геологии и нефтегазовых технологий представила сенсационное научное изыскание, проливающее свет на причины Ледникового периода. Похолодание, которое привело к массовому вымиранию живых организмов, ученые связали с космической пылью, она образовалась при столкновении астероидов, находившихся у орбит Марса и Юпитера.

Как следует из опубликованной статьи в журнале ScienceAdvances, пыль выпадала на нашу планету примерно два миллиона лет.

По версии исследователей, концентрация пыли была настолько велика, что блокировала солнечный свет, что приводило к падению температуры на планете.

Следы космической пыли были обнаружены в морском известняке у берегов реки Линна, впадающей в Неву, а также в композитном разрезе в местечке Киннекулле на юге Швеции.

В том или ином виде следы космической пыли находят в образцах разных геологических эпох, но в образцах на Линне и в Киннекулле ее концентрация оказалась чрезвычайно велика.Ледниковый период, который наступил на планете порядка 443 миллионов лет назад характеризуется также тем, что вымерло порядка 85 процентов от всех видов морских беспозвоночных. Ученые называют это время Ордовикским вымиранием.

Также за 20-30 миллионов лет до вымирания на Земле стали стремительно формироваться новые виды, этот процесс исследователи связывают с Великой ордовикской радиацией.

Ученые давно предполагали, что рост концентрации космической пыли на Земле был обусловлен каким-то событием за пределами нашей планеты. В опубликованном исследовании указано, что 466 миллионов лет назад между орбитами Марса и Юпитера произошло столкновение крупных астероидов и их обломки привели вначале к Великой ордвикской радиации, а затем и к массовому вымиранию видов.