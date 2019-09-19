Семь человек пострадали в аварии с автобусом под Мурманском

В Мурманской области у поселка Лавна автомобиль врезался в вахтовый автобус, перевозивший бригаду рабочих в Белокаменку.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД, в аварии пострадали семь человек. Трое из них находятся в больнице, еще трех раненных осматривают врачи, один пострадавший после перевязок отпущен домой.
По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi врезался в вахтовый автобус при обгоне. После столкновения обе машины вылетели в кювет.
Сейчас по факту ДТП сотрудники ГИБДД по Мурманской области проводят проверку.