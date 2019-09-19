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19.09.2019 17:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море

Текст: Евгений Малышев

Корабли Северного флота приняли участие в учениях в акватории Баренцева моря. Как сообщает РИА Новости, в ходе учений в районе архипелага Земля Франца-Иосифа воздушному нападению условного противника противостояли такие корабли арктической группировки флота, как большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога".

Фото: Минобороны РФ
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Их экипажами были применены зенитные ракетные комплексы "Кристалл", артиллерийские установки АК-100 и АК-725, а также комплекс АК-630, относящийся к скорострельной малокалиберной зенитной артиллерии.

Также участники учений отработали применение комплексов радиоэлектронной борьбы, создававших пассивные и активные помехи для высокоточного оружия противника. Кроме того, "Вице-адмирал Кулаков" произвел стрельбу по подводному противнику реактивными глубинными бомбами.

Учения завершились морским боем кораблей с группировкой надводных сил условного противника, которой силы Северного флота нанесли артиллерийское поражение в условиях четырехбалльного шторма и сильного порывистого ветра.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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