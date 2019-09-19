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19.09.2019 20:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Учредителя Мурманского морского пароходства задержали за хищения

Текст: Вера Черенева (Мурманск)

Член совета директоров и учредитель Мурманского морского пароходства задержан и доставлен в столицу Заполярья. Высокопоставленного функционера обвиняют в масштабных злоупотреблениях полномочиями на сотни миллионов рублей.

Как сообщает Следственный комитет России, в отношении задержанного возбуждено два уголовных дела. В ближайшее время суд определит ему меру пресечения.

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Расследование ведет Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР. По данным ведомства, с 2014-го года из оборота Мурманского морского пароходства без законных оснований выводились деньги, за пять лет сумма превысила 580 миллионов рублей. Эти средства, по версии следствия, учредитель тратил на личные нужды, а также на приобретение акций самого пароходства.

То, что учредитель жил в роскошных условиях подтверждают результаты обысков. Дома у обвиняемого следователи нашли целую коллекцию предметов искусства. В частности, стены жилища функционера украшали 11 работ Николая Рериха. В СКР отмечают, что десять лет назад картина "Поморяне. Вечер" оценивалась в 2,5-3 миллиона долларов. Также найдено полотно Ивана Айвазовского "У берега Капри".

Стоит отметить, что на самом пароходстве дела шли неважно. Так, сотрудникам предприятия не платили вовремя зарплату, долг составил более 100 миллионов рублей. Пароходство не выполняло своих обязательств и по налоговым отчислениям, задолженность оценивается в 88 миллионов рублей.

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