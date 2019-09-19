Новости

В Югре задержали трех подозреваемых в связях с террористами 13:38
"Зоошеринг": Сибирячка "обскакала" пробки на верблюде и прославилась 13:36
Зятя испанского короля отпустили из тюрьмы на волонтерские работы 13:35
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов и сделали селфи 13:28
Боксер Костя Цзю решил написать кандидатскую диссертацию в УрФУ 13:25
Лукашенко жестко раскритиковал работу правительства 13:18
Стало известно, когда выпадет первый снег в Москве 13:18
Володин предостерег ПАСЕ от излишней политизации докладов 13:10
В калининградской поликлинике появились талоны "Просто спросить" 13:03
Видео: мотоциклист чудом спасся от сдающего назад грузовика 13:02
Видео: В Новой Зеландии веганы заблокировали продажу мяса в супермаркете 12:59
Завершена отливка главной статуи Ржевского мемориала 12:56
Видео: Филипп Киркоров озвучил австрийского полководца 12:56
Ученые назвали причины социального расслоения общества 7000 лет назад 12:56
Гипертоникам рассказали об опасности барической "пилы" в Москве 12:56
ФАС оштрафовала Google за противозаконную рекламу 12:51
Видео: В районе Крымского моста шторм вынес баржу на мель 12:45
Беларусь готова принять Суперкубок УЕФА 12:44
В сургутском отделе полиции умер наркоман 12:43
В Аравийской пустыне найдено легендарное царство, описанное в Библии 12:37
Тело 43-летней актрисы и модели Джессики Джеймс найдено в ее доме 12:34
Mitsubishi Eclipse Cross 2020 модельного года поступил в продажу 12:20
Под Ивановом завели дело после гибели ребенка в ДТП 12:15
Болельщики "Реала" потребовали отставки Зидана после поражения от "ПСЖ" 12:13
"Щуплая шептунья": Юрий Лоза вновь сурово раскритиковал Билли Айлиш 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
19.09.2019 13:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В калининградской поликлинике появились талоны "Просто спросить"

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Светлана Песоцкая/РГ Фото: Светлана Песоцкая/РГ
Фото: Светлана Песоцкая/РГ

В одной из калининградских поликлиник ввели отдельную электронную очередь для тех, кто хочет только задать вопрос.

Фото: iStock
Россиянам стал доступен новый сервис "Личный медицинский кабинет"

Теперь в установленном в регистратуре терминале можно выбрать одну из шести опций: "Запись на прием", "Диспансеризация", "Участники и инвалиды ВОВ", "Прикрепление/Справка", "Неотложная помощь" и "Просто спросить".

В этой поликлинике городской больницы №3 электронная очередь, как и в других медучреждениях региона, была создана в процессе реализации проекта "Бережливая поликлиника". Калининградская область стала одним из первых регионов России, где в 2016 году стартовал этот пилотный федеральный проект.

Как сообщили в региональном минздраве, новый сервис введен две недели назад и пользуется популярностью: за это время им воспользовались более пятисот посетителей. Чаще всего "вопросительную" кнопку нажимают, чтобы узнать, как получить направление в областную больницу, попасть на прием к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной врач.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали выборы в Израиле внутренним делом страны
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Минюст предлагает ввести новые правила взыскания долгов
ФАС оштрафовала Google за противозаконную рекламу
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины