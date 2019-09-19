В калининградской поликлинике появились талоны "Просто спросить"

В одной из калининградских поликлиник ввели отдельную электронную очередь для тех, кто хочет только задать вопрос.

Теперь в установленном в регистратуре терминале можно выбрать одну из шести опций: "Запись на прием", "Диспансеризация", "Участники и инвалиды ВОВ", "Прикрепление/Справка", "Неотложная помощь" и "Просто спросить".

В этой поликлинике городской больницы №3 электронная очередь, как и в других медучреждениях региона, была создана в процессе реализации проекта "Бережливая поликлиника". Калининградская область стала одним из первых регионов России, где в 2016 году стартовал этот пилотный федеральный проект.

Как сообщили в региональном минздраве, новый сервис введен две недели назад и пользуется популярностью: за это время им воспользовались более пятисот посетителей. Чаще всего "вопросительную" кнопку нажимают, чтобы узнать, как получить направление в областную больницу, попасть на прием к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной врач.