В Карелии начался суд над убившей инвалидов соцработницей

В Верховном суд Республики Карелия начался процесс над 35-летней сотрудницей центра социального обслуживания, расположенного в Питкярантском районе. Как сообщает РИА Новости, женщина обвиняется в том, что в ноябре прошлого года зарезала брату и сестру - инвалидов 58 и 55 лет, проживавших в одной квартире.

Соцработница знала, что у инвалидов имеются сбережения, найденные после убийства 280 тысяч рублей потребовались ей для ставок на игровых онлайн-площадках. У подозреваемой также имелись непогашенные кредиты.

Прокуратура Республики Карелия в августе утвердила обвинительное заключение, согласно которому бывшая соцработница обвиняется по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой) и по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, сопряженное в разбоем). Наказание в этом случае составляет до восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Обвиняемая находится под стражей, заседание Верховного суда Республики Карелия по этому делу назначено на 25 сентября.