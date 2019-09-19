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19.09.2019 11:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карелии начался суд над убившей инвалидов соцработницей

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

В Верховном суд Республики Карелия начался процесс над 35-летней сотрудницей центра социального обслуживания, расположенного в Питкярантском районе. Как сообщает РИА Новости, женщина обвиняется в том, что в ноябре прошлого года зарезала брату и сестру - инвалидов 58 и 55 лет, проживавших в одной квартире.

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Соцработница знала, что у инвалидов имеются сбережения, найденные после убийства 280 тысяч рублей потребовались ей для ставок на игровых онлайн-площадках. У подозреваемой также имелись непогашенные кредиты.

Прокуратура Республики Карелия в августе утвердила обвинительное заключение, согласно которому бывшая соцработница обвиняется по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой) и по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, сопряженное в разбоем). Наказание в этом случае составляет до восьми до двадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Обвиняемая находится под стражей, заседание Верховного суда Республики Карелия по этому делу назначено на 25 сентября.

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