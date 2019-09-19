В Ленобласти появилась детская команда по следж-хоккею

В городе Колтуши Ленинградской области появилась первая в регионе детская команда по следж-хоккею, хоккею на санях. Сейчас тренировки посещает 8 человек, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Следж-хоккей - это хоккей с шайбой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Единственное отличие игры от традиционного хоккея заключается в специальных санях, на которых передвигаются игроки. Все остальные правила те же. Чем больше заброшенных шайб в ворота соперника, тем больше шансов на победу.

В планах у руководства собрать команду из 15 полевых игроков и двух вратарей. Поэтому на тренировки приглашаются все желающие. Как сообщил главный тренер Дмитрий Зиновьев корреспонденту "РГ", набор в команду по грантовой программе включает детей с ограниченными возможностями здоровья возраста от 9 до 16 лет, любого пола. Есть только одно ограничение - эпилепсия. С ней заниматься нельзя.

Сейчас в команде три девочки и пять мальчиков, возраст игроков от 9 до 16 лет. Однако есть и самый маленький спортсмен, ему всего 3,5 года, но он уже очень хочется заниматься хоккеем. Поэтому для него, и других маленьких спортсменов, по просьбе родителей, сделали исключение. За каждой его тренировкой пристально следят близкие.

Ребята тренируются три раза в неделю: час на льду, занятия по общей физической подготовке и упражнения в бросковой зоне. Но сейчас, постепенно увеличиваются нагрузки, а тренировочный процесс теперь направлен на игровые моменты. Усиление подготовки связано с участием детской следж-хоккейной команды во II Фестивале Детской следж-хоккейной лиги, который пройдет в ноябре этого года.