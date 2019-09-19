В Петербурге откроется крупнейшая панорама о Великой Отечественной

Со дня на день в общественном пространстве "Севкабель Порт" откроется самая большая в стране трехмерная панорама, посвященная Великой Отечественной войне. Мы побывали на месте незадолго до окончания работ.

Автор проекта - Дмитрий Поштаренко. Его команда "Невский баталист" известна петербуржцам по "Подвигу знаменосцев" в Ленэкспо и "Прорыву" под Кировском. Но нынешняя работа многократно превосходит их по объему и силе воздействия: трехмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну" занимает две тысячи квадратных метров. Десять зон, около полусотни персонажей и очень впечатляющее погружение в атмосферу тех лет - от начала войны через главные сражения до Победы и возвращения домой.

- Мы долго думали, как объединить разные битвы Великой Отечественной. Найти человека, который прошел бы их все, невозможно, - говорит Дмитрий Поштаренко. - Родилась такая идея: наш главный герой - сельский учитель из Брянской области. Он прошел всю войну, а потом вернулся в родное село и создает там школьный музей. Собирает информацию о войне и делится ею. Его рассказ, проводящий посетителей через всю панораму, будет звучать на аудиогиде в двух вариантах - для детей и для взрослых.

Начало экспозиции - деревенский дом, из которого ушел на фронт главный герой: русская печка, старые фотографии, кружевные салфетки. Во дворе - печальная яблонька с пожухшими листьями. Поблизости разворачивается первая военная сцена. Она воссоздает подвиг артиллериста, который в июне 1941-го ценой своей жизни задержал колонну вражеской техники, в одиночку уничтожив несколько вражеских танков и бронемашин.

- Чтобы панорама не стала просто "художественной", мы используем реальные образы, - объясняет Дмитрий. - Здесь мы хотели поднять тему первых боев. Главный герой в это время будет рассказывать, что до него стали доходить письма, в которых близкие рассказывали: если бы не артиллеристы, от его деревни ничего не осталось бы: "Я узнал о подвиге этого артиллериста, подобный был и в нашей деревне"…

Как символы 1941 года - сбитый советский самолет И-16 и упавший в канаву танк КВ-2. Мимо бредут беженцы: немолодая женщина из последних сил тянет за собой телегу с вещами, ей помогает босоногий мальчишка. Рядом еще одна женская фигура - молодая мама прижимает к себе малыша.

- Это бабушка моя, баба Люся. Она в сентябре 1941-го так же уходила из Шлиссельбурга. А ребенок - старший брат моего отца, - говорит Дмитрий. - Пиджак на ней посмотрите какой хороший - из деревни, по-родному заштопан, даже фактурить не пришлось…

К правдоподобию деталей в "Невском баталисте" относятся с огромным вниманием. Мелочей нет. Проходя по залам, Дмитрий время от времени замечает: "Гимнастерка неправильная. В начале войны карманы были с прямыми уголками, а не со скошенными, надо исправить... Из разорванного шлема поролон виден. Должен быть конский волос. Переделаем…"

Следующая сцена - Лужский рубеж. В окопах кипит битва. Над траншеей нависла немецкая самоходка. Мужичок в кепке целится во врага из охотничьей двустволки. Здесь воплощена история Николая и Юрия Бойковых - отца и сына. Семнадцатилетний Юрий ушел на фронт тайком от родителей, попал во 2-ю дивизию народного ополчения. Отец, участник Гражданской войны, не был военнообязанным, но сделал все возможное, чтобы увидеть сына: добрался на фронт с подарками от райкома партии, прихватив из дома ружье. Оттуда его уже прогнать не смогли. Так отец и сын и воевали бок о бок до 9 августа 1941 года. Погибли в один день на Лужском рубеже.

С поля боя зрители попадают на Тульский завод. В центре сюжета - танкист. Он привез ремонтировать свой Т-34 (его башня висит на кран-балке), а тем временем девушка ремонтирует его самого - перевязывает раненую руку.

- Хотелось показать завод, за стенами которого шла война. Поэтому Тульский - сюда привозили технику на ремонт буквально с пылу с жару, - объясняет Дмитрий. - Это единственная позитивная зона, здесь все персонажи улыбаются: и разбирающий трофейный автомат старичок без ноги, и девушка, которая красит миномет, и рыжий парнишка, работающий за станком. Такая веселая заводская компания. Парень, кстати, слеплен с конкретного человека. Однажды на Невском пятачке к нам подошли двое мальчишек - собирали там каски, как и мы когда-то в детстве. Один из них - рыжий, детдомовский - запал мне в душу. Сделал фотку - и вот, пригодилась. Надо будет найти его, пригласить на панораму.

Сталинградская битва решена неожиданно - из окон полуразрушенной школы. Стенгазета, мирные лозунги, шахматная доска с неоконченной партией - и здесь же ожесточенный бой.

- Хотелось сделать максимально напряженную обстановку. Один солдат кидает гранату, у другого ТТ встал на затворную задержку, немец меняет магазин... За углом к стене прижалась девушка с винтовкой. Она видит в зеркале немца и понимает, что ей надо действовать. Что произойдет дальше, зритель пусть сам додумает. На дальнем полотне мы видим, что немцы обходят слева и справа, у наших очень мало шансов. Но со стороны берега спешит подмога…

Кстати, в этой локации, как бы в стенах школы, будет "выставка в выставке" - подлинные авангардные плакаты 1930-х годов Розалии Рабинович.

Следующий зал - бои на заснеженных вершинах Кавказа. Здесь тоже есть свой реальный персонаж. Главный герой "заоблачного фронта" - Михаил Бобров, почетный гражданин Петербурга, автор знаменитых "Записок военного альпиниста". Команда "Невского баталиста" не раз консультировалась с ним при создании панорам.

Форсирование Днепра - ночная композиция, исполненная драматизма и отчаяния. Здесь взрывы вздымают фонтаны воды, в щепки разлетаются лодки, борются за жизнь в темных волнах люди и кони…

Единственный зал, где нет человеческих фигур, - это концлагерь. Только колючая проволока и бьющий через нее свет.

В сцене битвы за Берлин зрители оказываются на крыше Рейхстага. Евгений Халдей с "лейкой" наперевес выставляет знаменитый кадр. На стенах - первые надписи, сделанные нашими бойцами.

- Однажды нашу панораму "Подвиг знаменосцев" посетил Даниил Гранин. Он заметил, что первые автографы на Рейхстаге были особенные - четкие, тезисные. Люди были в растерянности, Победа была чудом, объяснял он. Соответственно фразы были краткие. А уже потом, после боев в течение всего лета, бойцы оставляли там другие автографы - более многословные, обдуманные. Так вот мы решили собрать здесь те самые, первые: "Дошли!", "За отца и мать!" - комментирует Дмитрий.

Взятие Рейхстага - это еще не конец. Есть еще две зоны - улица Берлина в первые дни после войны и финал. О них создатели панорамы попросили пока не рассказывать.

- Я долго думал, как раскрыть тему героизма людей, которые возвращались с войны в руины и заново отстраивали дома, заводы, города, страну, - заключает Дмитрий Поштаренко. - Искал образ и нашел. Какой - увидите на открытии.

Справка "РГ"

Трехмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну" создается за счет президентского гранта. Бюджет проекта - 40 миллионов рублей. Билет на экспозицию будет не дороже 200 рублей. Но для большинства - детей и всех льготников - посещение будет бесплатным.

Кстати

Интересно, что крупнейшая панорама о Великой Отечественной - дело рук молодежи. Средний возраст сотрудников "Невского баталиста" - около тридцати лет.