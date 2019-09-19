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19.09.2019 19:06
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Выставка "Мусоргский и музыкальный театр в России" открылась в Петербурге

Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
"Модест Мусоргский и музыкальный театр России", Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург, 17 сентября - 20 октября.
В том, что Мусоргского до сих пор многие считают пьяницей, исследователи винят портрет кисти Репина. Фото: РИА Новости В том, что Мусоргского до сих пор многие считают пьяницей, исследователи винят портрет кисти Репина. Фото: РИА Новости
В том, что Мусоргского до сих пор многие считают пьяницей, исследователи винят портрет кисти Репина. Фото: РИА Новости

Новая выставка посвящена 180-летию композитора, которое отмечается в 2019 году. Великий музыкант остался недооцененным современниками. В письмах его называли "идиотом" даже товарищи, члены "Могучей кучки". Массовый слушатель и по сей день считает Мусоргского лентяем и пьяницей...

А между тем это был композитор, из музыкальных прозрений которого выросли все гармонии ХХ века, причем как в России, так и в европейском искусстве. Петербургский композитор Сергей Слонимский любит повторять: "Мусоргский - единственный композитор ХХ века, который жил в веке XIX". А академик Лихачев считал его уникальным историческим мыслителем: ведь так глубоко, как Мусоргский, в особенности народной музыки, церковного пения не проник никто. Его необычные гармонии были просто непонятны современникам: в них - никакого бельканто, пришедшего на российскую сцену из итальянской оперы, зато точное и тонкое интонирование, передающее глубокие эмоциональные переживания русской души.

Эстонский фестиваль завершился Мусоргским в Пярну

Мало кто знает, что Мусоргский и сам был прекрасным вокалистом: на выставке представлены программки концертов и любительских спектаклей, где он, обладая прекрасным баритоном и большим артистизмом, пел в главных партиях. Особенно интересно будет познакомиться с письмами Мусоргского, в которых он высказывает свои взгляды на русскую оперу, с рукописями тех музыкальных сочинений, которые стали предтечей его шедевров: песен, ранней оперы "Саламбо", фрагментами незаконченной "Женитьбы". К слову, музыковеды считают, что именно "Женитьба" стала источником, из которого родился "Нос" Шостаковича и прочие его оперные шедевры.

На выставке можно будет увидеть документальные свидетельства того, как создавались произведения Мусоргского - оперы "Борис Годунов", "Хованщина", а также предвестники их театральных постановок. Это изображения скоморохов из древнерусских рукописей, зарисовки и тексты исследований.

Об интересе к творениям Мусоргского в России и за рубежом расскажут письма певицы Марии Олениной-д"Альгейм, французского музыковеда Мишеля Кальвокоресси, мемуары оперной певицы Анны Петровой-Воробьевой. Многие документы широкий зритель увидит впервые. И поразится той изысканности каллиграфического почерка, какой обладал Мусоргский. А что касается его пристрастия к зеленому змию…

- Во всем виноват Репин! - уверена одна из кураторов выставки Елена Михайлова. - Он писал свой знаменитый портрет Мусоргского с натуры, когда тот лежал в лечебнице, за две недели до его смерти. И встрепанные волосы, небрежный больничный халат - это следствие печальных обстоятельств.

Композитор прожил свою жизнь одиноким и непонятым: любил жену своего друга, но быть с ней не мог. Детей не имел. Хорошо, что хотя бы спустя полтора века потомки отдают должное его самобытному таланту.

Почему источником своего вдохновения композитор Мусоргский считал водку
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