Аксенов оценил шансы мэров Крыма сохранить должности

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook еще раз подробно разъяснил солидарное решение глав администраций всех муниципалитетов полуострова сложить полномочия после прошедших выборов 8 сентября и формирования новых советов на местах.

По мнению Аксенова, полной перезагрузке всех органов власти будет предшествовать широкое общественное обсуждение кандидатур глав администраций и новые конкурсные процедуры.

- Это предложение не носило принудительного характера, - подчеркнул Аксенов. - Но главы городов и районов проявили важное качество - ответственность, готовность еще раз пройти через широкое общественное обсуждение и конкурсные процедуры. Это командное решение, жест доброй воли и возможность кандидатам представить и защитить свои программы, предоставить планы развития жителям муниципалитетов. Очень важно, что конкурсы проходят публично.

Аксенов считает, что у большинства сити-менеджеров полуострова есть "все шансы успешно сдать этот экзамен и продолжить работу в единой команде".

- Муниципалитеты будут возглавлять сильные и компетентные руководители, которые с полной отдачей будут работать на благо крымчан, - заключил глава Крыма.

Напомним, накануне Аксенов заявил о решении отправить в отставку всех глав администраций крымских муниципалитетов. Новые мэры будут назначены вновь избранными депутатами городских и районных советов.

Согласно закону о местном самоуправлении в РФ и Уставам муниципалитетов, контракты с главами местных администраций заключаются на срок полномочий представительного органа муниципалитета, но не менее чем на два года.