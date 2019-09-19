Главы муниципальных администраций Крыма одновременно подали в отставку

Глава республики Сергей Аксенов предложил главам администраций городов и районов Крыма сложить полномочия. И те безоговорочно согласились.

- Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах, - пояснил глава Крыма. - Все главы администраций написали соответствующие заявления в местные советы.

По словам Аксенова, вскоре избранные депутаты на местах примут решения о сроках проведения конкурсов на замещение должностей мэров. Это произойдет на первых сессиях городских и районных советов.

Согласно действующему законодательству, контракт с главой местной администрации заключается на срок полномочий совета, который принял решение назначить конкретное лица на эту должность, но до дня начала работы совета нового созыва.

Вновь избранный депутат крымского парламента Сергей Трофимов, возглавляющий комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления прошлого созыва, считает тотальную отставку крымских мэров в канун работы новых городских и районных советов "абсолютно нормальной практикой".

"Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах"

- После переизбрания представительных органов власти, в частности муниципальных, необходима полная перезагрузка органов исполнительной власти на местах, - сказал он в комментарии "РГ". - Такая же история у нас в Госсовете: избран новый состав Госсовета - избирается новый глава республики.

Вместе с тем руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), политолог Наталья Киселева усматривает в единогласном мэрском исходе по предложению главы республики проявление "ручного управления".

- Это еще один показатель ручного управления, о котором не раз говорили эксперты. Да и сам Сергей Аксенов признавался, что ему приходится использовать ручное управление, - заявила эксперт "РГ". - Но я не думаю, что оно эффективно в любой ситуации: может быть в чрезвычайной, но ее у нас сейчас нет.

Многие мэры полуострова уже заявили о намерении поучаствовать в конкурсе на замещение должностей глав администраций.

- Мне есть что представить конкурсной комиссии и всем ялтинцам, - сказал назначенный главой администрации Ялты в мае 2018 года Алексей Челпанов. - Комплексная программа развития города и поселков сформирована, в ней учтены все современные требования и пожелания жителей. И я могу эту программу реализовать.