Крымский сенатор ответил на призыв США пустить ОБСЕ

Членам специальных мониторинговой миссий ОБСЕ и ООН всего лишь необходимо получить визу Российской Федерации для визита в Крым. Об этом "РГ" заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя обращенный к России призыв постпреда США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Джеймса Гилмора пустить представителей этих организаций на полуостров.

Ранее Гилмор отметил, что настоятельно призвал бы Москву разрешить специальным мониторинговым миссиям ОБСЕ и ООН "выполнить свои функции" в Крыму, который при этом назвал территорией Украины. По его словам, это было бы "эффективным методом раскрытия правды о ситуации в Крыму".

- Он в принципе высказывает здравую мысль: приехать в Крыму и посмотреть, что здесь происходит, - отметил член Совфеда. - Тем более мы приглашаем в Крым иностранные делегации, говорим: приезжайте, смотрите. А Гилмор говорит: "на всей территории Украины, включая Крым". Сегодня Крым - это территория России. Поэтому, если эта мониторинговая миссия хочет приехать в Крым, то она должна обращаться за разрешением к России.

При этом Цеков выразил уверенность в том, что представители мониторинговой миссии ОБСЕ получили бы мандат для мониторинга ситуации в Крыму, если бы обратились с соответствующей просьбой к Москве.

- Думаю, в таком случае не было бы никаких проблем, и их визит на полуостров действительно помог бы раскрыть правду о Крыме, - заключил сенатор.