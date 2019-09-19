Видео: В районе Крымского моста шторм вынес баржу на мель

В акватории порта "Тамань", расположенного неподалеку от Крымского моста на входе в Керченский пролив, из-за штормового ветра на мель села самоходная баржа "Акинси". Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе администрации Темрюкского района, этот инцидент произошел накануне днем.

Видео с происшествием очевидцы выложили в Сеть. На кадрах видно, как на отмели баржу захлестывают высокие волны. Судно приписано к порту Новороссийск. На момент ЧП на борту находилось девять членов экипажа, никто из них, по данным муниципалитета, не пострадал. Повреждений и пробоин на судне тоже нет.

"Во время усилившегося шторма судно снялось с якоря, чтобы сменить стоянку. Однако ситуация вышла из-под контроля и его вынесло на мель в 30 метрах от терминала навалочных грузов", - отметили в ГО и ЧС по Темрюкскому району.