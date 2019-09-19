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19.09.2019 10:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Феодосией пожар охватил 45 гектаров леса

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Под Феодосией пожарные ликвидируют пожар на территории 35-го квартала Феодосийского участкового лесничества. Об этом сообщила пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций РК.

По словам главы ведомства Сергея Шахова, в ликвидации пожара задействованы 116 человек и 28 единиц техники. Мобилизованы огнеборцы из Щелкино, Орджоникидзе, Коктебеля, Щебетовки.

Огонь охватил 45 гектаров. Министр подчеркнул, что к 00.55 пожарным удалось локализовать пожар и не допустить перехода огня на дачные массивы.

МЧС увеличило зарплаты пожарных вдвое

В пресс-службе МЧС Крыма "РГ" уточнили, что причиной стремительного распространения огня стал сильный ветер, который сейчас существенно осложняет работу пожарных.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Государственная противопожарная служба (ГПС) Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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