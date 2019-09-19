Под Феодосией пожар охватил 45 гектаров леса

Под Феодосией пожарные ликвидируют пожар на территории 35-го квартала Феодосийского участкового лесничества. Об этом сообщила пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций РК.

По словам главы ведомства Сергея Шахова, в ликвидации пожара задействованы 116 человек и 28 единиц техники. Мобилизованы огнеборцы из Щелкино, Орджоникидзе, Коктебеля, Щебетовки.

Огонь охватил 45 гектаров. Министр подчеркнул, что к 00.55 пожарным удалось локализовать пожар и не допустить перехода огня на дачные массивы.

В пресс-службе МЧС Крыма "РГ" уточнили, что причиной стремительного распространения огня стал сильный ветер, который сейчас существенно осложняет работу пожарных.