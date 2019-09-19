Путин поручил проработать вопрос о грантах студентам-спортсменам

Новости

В Москве шесть человек пострадали в ДТП с автобусом 22:04
Площадь пожара в торговом центре Грозного увеличилась вдвое 21:35
Легойда: РПЦ не против крещения младенцев, рожденных благодаря ЭКО 21:30
В Амстердаме застрелили бельгийского футболиста 21:20
Огонь охватил все три этажа торгового центра в Грозном 21:13
В Грозном загорелся крупный торговый центр 21:02
Воронеж и Сербия становятся ближе друг к другу 20:54
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова 20:51
Заместителем руководителя Роскомнадзора назначен Адександр Чечин 20:45
РФ и КНР наложили вето на проект западной резолюции по Идлибу 20:37
В Ростове завели административное дело за мат на концерте "Ленинграда" 20:27
Захарова прокомментировала призыв посла Украины в Сербии "развалить" РФ 20:26
Канадский телеканал опубликовал видео с премьером Трюдо в коричневом гриме 20:14
Учредителя Мурманского морского пароходства задержали за хищения 20:06
Автомобили Audi, Volkswagen и Seat попали под отзыв в России 20:03
Бекмамбетов сделал вертикальный сериал для приложения знакомств 19:50
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах 19:37
Генпрокуратура попросила изменить приговор для Устинова 19:34
Минфин рассказал о профиците бюджета на ближайшие три года 19:04
Школьный "Культурный норматив" получил знаменитых наставников 19:03
Аксенов оценил шансы мэров Крыма сохранить должности 18:52
Путин наградил десять сенаторов 18:49
В Ленобласти появилась детская команда по следж-хоккею 18:49
МИД РФ назвал прагматичным решение США урезать помощь Афганистану 18:37
Группу Metallica назвали наиболее успешно гастролирующей в мире 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
19.09.2019 21:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поручил проработать вопрос о грантах студентам-спортсменам

Текст: Кира Латухина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи.
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

Правительству до 30 ноября нужно представить проект указа президента, предусматривающий предоставление грантов главы государства проявившим выдающиеся способности и поступившим на обучение по очно-заочной и заочной формам обучения по программам подготовки специалистов среднего звена в области физкультуры и спорта, программам бакалавриата и магистратуры в этой области за счет госказны, региональных и местных бюджетов.

Фото: Константин Завражин/РГ
Владимир Путин призвал ускорить диверсификацию ОПК

Еще президент поручил правительству возложить на фонд "Талант и успех" функции по сопровождению создания региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи и по координации деятельности таких центров, предусмотрев финансовое обеспечение расходов.

К 30 октября нужно представить предложения о целесообразности предоставления победителям и призерам всероссийских и международных творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие творческих способностей, способностей к занятиям физкультурой и спортом, права на прием без вступительных испытаний на обучение по основным профессиональным образовательным программам, соответствующим профилю конкурсов.

Еще президент указал разработать механизмы, позволяющие осуществлять в центре "Сириус" обучение по направлениям "Наука" и "Спорт" граждан СНГ за счет госказны. Причем доля таких обучающихся не должна превышать 5 процентов и 1 процент соответственно.

Минпросвещения глава государства поручил к декабрю предусмотреть в новом федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования положения, касающиеся изучения математики и информатики на углубленном уровне.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Путин подписал указ про упрощение получения гражданства РФ

К декабрю Минкультуры совместно с фондом "Талант и успех" поручено подготовить и представить предложения об организационном и финансовом обеспечении проведения фондом "Талант и успех" конкурсов и фестивалей искусств; а также об организации фондом дополнительного профессионального образования педагогов в области искусств.

Минпросвещения к ноябрю должно подготовить совместно с Минкультуры, Минспортом и фондом "Талант и успех" и представить предложения по совершенствованию порядка формирования перечня олимпиад и других конкурсов, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физкультурой и спортом, результаты которых должны быть представлены в государственном информационном ресурсе об одаренных детях.

Президент также рекомендовал администрации Сочи для создания и развития на территории Имеретинской низменности инновационного научно-технологического центра "Сириус" и развития этой территории как высококомфортного курорта мирового уровня скорректировать генплан и правила землепользования и застройки.

Власть Работа власти Госуправление Президент Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ и КНР наложили вето на проект западной резолюции по Идлибу
Путин подписал указ про упрощение получения гражданства РФ
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
В Минобороны объяснили неэффективность систем ПВО США
Медведев назвал размер МРОТ на 2020 год