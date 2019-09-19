Путин поручил проработать вопрос о грантах студентам-спортсменам

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи.

Правительству до 30 ноября нужно представить проект указа президента, предусматривающий предоставление грантов главы государства проявившим выдающиеся способности и поступившим на обучение по очно-заочной и заочной формам обучения по программам подготовки специалистов среднего звена в области физкультуры и спорта, программам бакалавриата и магистратуры в этой области за счет госказны, региональных и местных бюджетов.

Еще президент поручил правительству возложить на фонд "Талант и успех" функции по сопровождению создания региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи и по координации деятельности таких центров, предусмотрев финансовое обеспечение расходов.

К 30 октября нужно представить предложения о целесообразности предоставления победителям и призерам всероссийских и международных творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие творческих способностей, способностей к занятиям физкультурой и спортом, права на прием без вступительных испытаний на обучение по основным профессиональным образовательным программам, соответствующим профилю конкурсов.

Еще президент указал разработать механизмы, позволяющие осуществлять в центре "Сириус" обучение по направлениям "Наука" и "Спорт" граждан СНГ за счет госказны. Причем доля таких обучающихся не должна превышать 5 процентов и 1 процент соответственно.

Минпросвещения глава государства поручил к декабрю предусмотреть в новом федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования положения, касающиеся изучения математики и информатики на углубленном уровне.

К декабрю Минкультуры совместно с фондом "Талант и успех" поручено подготовить и представить предложения об организационном и финансовом обеспечении проведения фондом "Талант и успех" конкурсов и фестивалей искусств; а также об организации фондом дополнительного профессионального образования педагогов в области искусств.

Минпросвещения к ноябрю должно подготовить совместно с Минкультуры, Минспортом и фондом "Талант и успех" и представить предложения по совершенствованию порядка формирования перечня олимпиад и других конкурсов, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физкультурой и спортом, результаты которых должны быть представлены в государственном информационном ресурсе об одаренных детях.

Президент также рекомендовал администрации Сочи для создания и развития на территории Имеретинской низменности инновационного научно-технологического центра "Сириус" и развития этой территории как высококомфортного курорта мирового уровня скорректировать генплан и правила землепользования и застройки.