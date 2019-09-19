В Азове произошла перестрелка

В городе Азов Ростовской области произошла перестрелка. По информации пресс-службы управления Следственного комитета РФ по Ростовской области, причастных к ней лиц сейчас устанавливают.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, перестрелка в небольшом донском городке произошла 17 сентября. По информации другого источника агентства, пострадавшими в ней оказались три человека, которые были госпитализированы. Их состояние не уточняется.

Причины произошедшего, а также всех причастных теперь предстоит установить следствию. Как уточнили "РГ" в пресс-службе управления сейчас возбуждено дело по факту "Покушение на убийство двух и более лиц".