В Краснодаре установили бюсты знаменитых военачальников

В четверг у входа в Краснодарское президентское кадетское училище установили бюсты российских полководцев Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. Автор обоих памятников - скульптор Александр Аполлонов, а открыл их народный артист СССР Василий Лановой. Когда с монументов слетели покрывала, сотни кадетов в парадном строю держали равнение на маршалов.

Приуроченная к предстоящей 75-й годовщине Великой Победы торжественная церемония прошла в рамках проекта "Аллея российской славы". В ней приняли участие известные на Кубани люди, в том числе Герои России, ветераны Вооруженных Сил РФ, курсанты краснодарских высших военных училищ, а также воспитанники президентского кадетского училища Министерства обороны РФ. В последнем учатся свыше 900 ребят, 145 из которых поступили в 2019 году.

- Мы хотим, чтобы наши ребята брали пример со своих замечательных военачальников, - заявил начальник училища Геннадий Барковский. - И замечательно, что именно они теперь встречают наших кадетов у входа.

Оба бюста - дар Краснодарскому училищу от попечительского совета проекта "Аллея российской славы", возглавляет который Василий Лановой. 11 лет назад этот проект стартовал на Кубани по инициативе здешнего предпринимателя Михаила Сердюкова. Все эти годы он бескорыстно продвигает идею "Аллеи российской славы". Она объединила десятки энтузиастов - подвижников, вкладывающих собственные средства в создание скульптур выдающихся российских личностей. Увековеченных в бронзе и граните уже более 200 имен - от Александра Невского и Сергия Радонежского до Александра Пушкина и Рихарда Зорге.

- Патриотизм не возникает на пустом месте, он воспитывается на конкретных примерах, - убежден кубанский предприниматель. - И эти примеры должны быть наглядными, чтобы каждый ребенок рос с мыслью, что живет в великой стране с великой историей. Именно ради этого был задуман наш проект, и мы очень рады, что у него становится все больше последователей.