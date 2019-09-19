В Ростове завели административное дело за мат на концерте "Ленинграда"

После выступления группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону на организаторов мероприятия завели административное дело. Как уточнили ТАСС в управлении Министерства культуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому округу, дело возбудили за нецензурную брань во время выступления.

По данным агентства, был установлен факт публичного исполнения на сцене произведений, которые содержат матерные слова. В связи с этим на организаторов мероприятия составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.26 КоАП РФ (Организация публичного исполнения произведения искусства, содержащего нецензурную брань). Документ направлен в суд.

Напомним, ранее одна из посетительниц концерта группы "Ленинград", который прошел в Ростове 13 сентября и собрал порядка 46 тысяч зрителей, пожаловалась на солиста коллектива Сергея Шнурова в полицию. Заявительница рассказала, что во время концерта со сцены звучали нецензурные выражения. Сообщалось, что к правоохранителям обратилась сотрудница одного из министерств.

Как уточнили в Минкультуры РФ, ведомство еще 4 сентября предупредило организаторов выступления коллектива о недопустимости нарушения во время мероприятия установленных норм. На само выступление был направлен специалист ведомства, а сотрудник полиции вел видеосъемку подготовки и хода концерта на "Ростов-Арене". Отмечается, что нецензурная брань звучала в словах песен группы, и этот факт был зафиксирован на записи.

МВД РФ по Ростовской области попросило ведомство провести с организаторами и артистами профилактическую работу о недопустимости использования мата в концертной программе. Кроме того, полицейские посоветовали включить специалиста управления в состав оперативного штаба по обеспечению безопасности, чтобы тот фиксировал на мероприятиях группы "Ленинград" возможные нарушения административного кодекса.

Стоить отметить, что Сергей Шнуров является автором большинства песен группы "Ленинград". Творчество коллектива, образованного в 1997 году, на протяжении многих лет отличается эксцентричными текстами с содержанием нецензурной лексики. Ранее музыкант заявил о скором роспуске группы. По словам Шнурова, концертный тур, в рамках которого и был проведен концерт в Ростове, станет последним для коллектива. Гастроли музыкантов завершатся 12 октября в Санкт-Петербурге.