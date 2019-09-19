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19.09.2019 17:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика террористов

Текст: Ирина Поволоцкая (Волгоград)

Из Федеративной Республики Германии в Волгоград экстрадирован обвиняемый в содействии террористической деятельности. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, возбужденному в отношении него.

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По данным следствия, свою агитационную работу 19-летний уроженец кавказской республики развернул еще в 2017 году. Через популярную социальную сеть он завязал переписку с двумя подростками и спустя какое-то время начал уговаривать их вступить в незаконное вооруженное формирование, осуществляющее террористическую деятельность на территории Сирии.

Видимо агитатор был настолько убедителен, что несовершеннолетние согласились. Помешали вербовщику и его соучастникам сотрудники спецслужб, своевременно отреагировавшие на переписку.

Несовершеннолетних, которым захотелось "подвигов", удалось найти и привлечь к уголовной ответственности достаточно оперативно. За попытку принять участие в незаконном вооруженном формировании они были приговорены к трем годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.

Самого же агитатора объявили в розыск. Спустя почти два года, в апреле 2019-го удалось установить, что он живет в Германии, в городе Хузум. Далее, как пояснили в ведомстве, в рамках международного сотрудничества и во взаимодействии с сотрудниками Интерпола он был задержан и экстрадирован в Волгоградскую область. Во время допроса подследственный от дачи каких-либо показаний отказался.

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