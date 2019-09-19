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19.09.2019 12:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгоградской области изъяли поддельный алкоголь на 17 млн рублей

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники ФСБ России по Волгоградской области пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном изготовлении немаркированной спиртной продукции. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Фальсификат производили и хранили в ангарах в Городищенском районе области. Готовую продукцию сбывали под известными российскими и мировыми брендами на территории региона и в соседних субъектах федерации.

В ходе обысков обнаружено 37 тонн спирта и более 57 тысяч бутылок алкогольных напитков. Кроме того, были заготовлены пробки, этикетки и пустая тара - 67 тысяч стеклянных бутылок. Оценочная стоимость изъятого фальсификата составляет более 17 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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