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19.09.2019 14:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Крыма исключили заход кораблей НАТО в Азовское море

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Игорь Чуприн/ РИА Новости Фото: Игорь Чуприн/ РИА Новости
Фото: Игорь Чуприн/ РИА Новости

Россия не позволит кораблям НАТО зайти в Азовское море, поскольку Северо-Атлантический альянс демонстрирует откровенно враждебное отношение к России. Об этом заявил избранный депутат Госсовета Крыма, председатель комитета по межнациональным отношениям в парламенте первого созыва Юрий Гемпель. Так он отреагировал на статью на сайте альянса, где говорится о необходимости наращивания военно-морской мощи альянса в свете событий последнего года в Персидском заливе и Керченском проливе.

Фото: iStock
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Правда, автор статьи, эксперт по морской безопасности Пол Бэкли в какой уже раз подтвердил репутацию американцев, как плохих знатоков географии: Азовское море он почему-то назвал "Азимовым". Ошибка вскоре была исправлена, тем не менее в материале утверждается, что "свобода доступа к морям имеет решающее значение для стран НАТО".

- Кораблям НАТО категорически нечего делать в Азовском море и в наших территориальных водах, тем более что в этом нет никакой необходимости, - заявил РИА Новости Юрий Гемпель. - Есть определенные международные нормы, которые надо соблюдать. А хотеть они могут много чего, но такой возможности им предоставлено не будет.

Гемпель напомнил, что согласно действующему договору между Россией и Украиной, Азовское является внутренним морем. И заход военных кораблей в него может осуществляться только с согласия обеих сторон. Но Россия такого согласия, учитывая враждебную позицию НАТО, никогда не даст.

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