Боксер Костя Цзю решил написать кандидатскую диссертацию в УрФУ

Абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю готовится к написанию кандидатской диссертации на кафедре управления в сфере физической культуры и спорта УрФУ.

- Константин часто встречается с заведующим кафедры - министром физической культуры и спорта Свердловской области Леонидом Рапопортом. Недавно они наметили научно-исследовательскую деятельность, - цитирует РИА Новости заместителя заведующего кафедрой Елену Харитонову.

Она добавила, что спортсмен окончил университет в 2012 году, но до сих пор приходит в институт проведать преподавателей.

Отметим, что сегодня Константин Цзю отмечает 50-летний юбилей. Боксер родился 19 сентября 1969 года в Серове Свердловской области. Участник Олимпийских игр (1988), чемпионатов мира и Европы. Среди любителей был чемпионом СССР (1986-1987), Европы (1988-1990) и мира (1991). Среди профессионалов - чемпион мира по версии IBF в 1995-1997 годах и в 2001-2005 годах, чемпион мира по версии WBC в 1999-2003 годах, чемпион мира по версии WBA в 2001-2004 годах. Является единственным в России абсолютным чемпион мира среди профессионалов. Заслуженный мастер спорта СССР.

Свой заключительный бой Костя Цзю провел в июне 2005 года, проиграв британцу Рикки Хаттону. В 2011 году Цзю был включен в Международный зал боксерской славы. До сих пор он остается единственным россиянином, которого удостоили этой чести.