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19.09.2019 17:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале пропал татуированный кот

Текст: Юлия Мякишева

Татуированный лысый кот по кличке Бес потерялся на трассе Екатеринбург-Челябинск. Животное выпрыгнуло из окна машины.

Фото: Пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга
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Информация о пропаже появилась 17 сентября на странице в Instagram хозяина животного бойца ММА Рустама Кары.

- Были в гостях в поселке Первомайский на 12 километре Челябинского тракта. Кот выпрыгнул из окна, растворился в темноте и высокой траве. Искал сам, везде и всюду, звал – бесполезно, - говорится в подписи под фото.

На следующий день хозяин привлек к поискам своих друзей. Вместе они обошли местность в районе пропажи, но также ничего не обнаружили. Мужчина посетовал, что бесшерстный кот мерзнет дома, а на улице сейчас очень холодно.

Многие подписчики мужчины откликнулись на призыв о помощи и распространили его сообщение в социальных сетях. Между тем, некоторые пользователи обвинили молодого человека в живодерстве и пиаре. В ответ хозяин животного подчеркнул, что не искал популярности на теме пропажи, а просто переживает за своего питомца.

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