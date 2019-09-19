На Урале пропал татуированный кот

Татуированный лысый кот по кличке Бес потерялся на трассе Екатеринбург-Челябинск. Животное выпрыгнуло из окна машины.

Информация о пропаже появилась 17 сентября на странице в Instagram хозяина животного бойца ММА Рустама Кары.

- Были в гостях в поселке Первомайский на 12 километре Челябинского тракта. Кот выпрыгнул из окна, растворился в темноте и высокой траве. Искал сам, везде и всюду, звал – бесполезно, - говорится в подписи под фото.

На следующий день хозяин привлек к поискам своих друзей. Вместе они обошли местность в районе пропажи, но также ничего не обнаружили. Мужчина посетовал, что бесшерстный кот мерзнет дома, а на улице сейчас очень холодно.

Многие подписчики мужчины откликнулись на призыв о помощи и распространили его сообщение в социальных сетях. Между тем, некоторые пользователи обвинили молодого человека в живодерстве и пиаре. В ответ хозяин животного подчеркнул, что не искал популярности на теме пропажи, а просто переживает за своего питомца.