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19.09.2019 03:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Россияне стали в два раза меньше покупать водки и вина

Текст: Ольга Игнатова
За восемь лет розничные продажи алкоголя в России сократились на 25 процентов или на 73,56 миллиона декалитров. К такому выводу в своем новом исследовании (есть в распоряжении "Российской газеты") пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По их данным, с 2010 года объемы розничной продажи алкогольной продукции снижались в 80 регионах России. Больше всего упал рынок водки и ликероводочных изделий: их продажи снизились почти вдвое - с 157,8 до 83,3 миллиона декалитров в год. Ненамного отстали шампанские вина: объемы продаж упали на 38 процентов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Из спиртных напитков россияне, похоже, предпочитают вино и коньяк. Продажи вин за 2010-2018 годы хоть и снизились, но не так сильно, как водки или шампанского - всего на 7,7 процента. А рынок коньяков даже вырос 3,6 процента.

Больше всего - более чем в четыре раза - сократились продажи алкоголя в Тюменской области. В Свердловской области - почти на 40 процентов. В Ростовской области - на 44 процента.

А среди регионов, где выросли продажи спиртного оказались Ингушетия и Чечня. Как поясняют эксперты, такой феномен объясняется, во-первых, эффектом низкой базы - в регионах Северного Кавказа традиционно низкое потребление алкоголя, поэтому даже небольшой рост продаж вызывает кратные изменения в статистических данных. Во-вторых, Чечня и Ингушетия становятся все более привлекательными для туристов. Гости республик и "увеличивают градус".
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В относительных значениях (то есть в перерасчете на число жителей) самое значительное сокращение продаж алкогольной продукции произошло в Республике Тыва, где ее розничные продажи уменьшились на 76,42 процента. Немногим уступает лидеру и Тюменская область, где объемы розничных продаж алкоголя в 2018 году были на 75,6 процента меньше, чем в 2010 году. Довольно значительное сокращение объемов алкогольной розницы зафиксировано в Республике Хакасия. Здесь продажи снизились на 58,27 процента.

"Мы видим, что государство выработало ряд достаточно эффективных мер по регулированию алкогольного рынка. Больше всего воздействие регулятора сказывается на продажах водки и ликероводочных изделий, - отмечает председатель Совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова. - Следующий шаг- регулирование рынка пива, который имеет огромный рост: например, в 2018 году на каждый проданный литр водки приходилось 9,5 проданных литра пива".

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