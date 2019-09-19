СК возбудил дело о связях жителей ХМАО с террористами "ИГ"

Уголовное дело об участии в деятельности запрещенной террористической организации возбудили после задержания трех жителей Нижневартовска. Двух поймали в самом городе, еще одного - в Татарстане. Подозреваемым грозит срок от десяти до двадцати лет.

По версии следствия, подозреваемые являются участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщили в пресс-службе СК по ХМАО-Югре. Мужчины идеологически обрабатывали и склоняли граждан к участию в деятельности группировки, финансированию терроризма. Следователи полагают, что задержанные пропагандировали и оправдывали терроризм.

В ходе обысков изъяли экстремистскую литературу и изображения с текстами экстремистского содержания, символику и флаг террористической организации, патроны. Один мужчина при себе имел наркотики в крупном размере и пистолет. После осмотра возбуждены дела о незаконном приобретении и хранении наркотиков и оружия. Все три уголовных дела соединят в одно производство.

Следствие обратится в суд с ходатайством о заключения под стражу.