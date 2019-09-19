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19.09.2019 17:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинске объяснили ужин из соли для детсадовцев

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня в одном из сообществ Челябинска в соцсетях появилась фотография меню одного из детских садов. В графе "ужин" указано: "соль, шесть граммов".

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Как уточняет РИА Новости со ссылкой на сотрудницу учреждения, такое меню было выдано из-за ошибки в программе. По словам собеседницы агентства, в этот день в садике не было электричества, поэтому вечернего приема пищи у детей не было. Она подчеркнула, что о проблемах со светом администрация детсада узнала накануне из телефонограммы, поэтому родителей предупредили о том, что детей нужно будет забрать заранее.

Женщина сказала, что в таких ситуациях можно оставлять строку меню пустой, но программа автоматически указала соль, причем, из расчета использования на весь день. Она подчеркнула, что никто детей на ужин чистой солью не кормил.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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