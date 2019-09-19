В Челябинске объяснили ужин из соли для детсадовцев

Сегодня в одном из сообществ Челябинска в соцсетях появилась фотография меню одного из детских садов. В графе "ужин" указано: "соль, шесть граммов".

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на сотрудницу учреждения, такое меню было выдано из-за ошибки в программе. По словам собеседницы агентства, в этот день в садике не было электричества, поэтому вечернего приема пищи у детей не было. Она подчеркнула, что о проблемах со светом администрация детсада узнала накануне из телефонограммы, поэтому родителей предупредили о том, что детей нужно будет забрать заранее.

Женщина сказала, что в таких ситуациях можно оставлять строку меню пустой, но программа автоматически указала соль, причем, из расчета использования на весь день. Она подчеркнула, что никто детей на ужин чистой солью не кормил.