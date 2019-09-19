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19.09.2019 12:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре началось формирование Общественной палаты округа

Текст: Елена Панова
Прием заявок стартовал 2 сентября и завершится 30-го. Новый состав Общественной палаты Югры станет известен после завершения всех необходимых процедур. В этом году произошли изменения в процессе формирования органа, сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.
Председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

- Раньше палата формировались так: 22 человека назначал губернатор, 22 - избирались от 22 муниципалитетов Югры. Проводились собрания, общественные организации выдвигали своего кандидата и голосованием принималось решение. Сейчас принцип стал другим. Есть федеральный закон о формировании региональных Общественных палат, в соответствии с ним внесены изменения в региональный закон, и теперь Общественная палата формируется из трех списков. По первому 15 человек будут утверждены губернатором из состава членов региональных отделений всероссийских и межрегиональных общественных организаций, работающих на территории округа. Второй список - из региональных общественных организаций, который утверждает Дума Югры. После того как сформируется две трети состава, будет определена треть из числа членов местных общественных организаций, - рассказала о нововведениях председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Она также подчеркнула, что в Общественную палату будут избираться те, кто имеет непосредственную причастность к деятельности общественного объединения. Делегировать в состав палаты может только общественная организация. Претендент должен предоставить пакет документов: сведения о кандидате, сведения об общественной организации, согласие на обработку персональных данных и заявление.

О том, какие требования предъявляются к кандидатам, рассказал исполняющий обязанности директора департамента общественных и внешних связей Югры Александр Деменко:

- Общественная палата - это орган, который призван обеспечить взаимодействие граждан, некоммерческого сектора со всеми уровнями исполнительной власти. Это серьезная структура, у которой есть достаточно много прав, которая может направлять запросы, требовать пояснения, приглашать для комментария представителей органов исполнительной власти, готовить заключения и предложения. Согласно окружному закону, ежегодный доклад Общественной палаты учитывается при прогнозе социально-экономического развития округа. Исходя из серьезности и важности этого общественного института формируется и его состав. Есть отдельные требования к НКО, делегирующим кандидата, отдельные - к гражданам. Условия для граждан - совершеннолетие, отсутствие судимости, дееспособность и т.д. К НКО - отсутствие принадлежности к политической партии,  организация не должна иметь признаков экстремизма. Если человек является членом какой-либо партии, то на период членства в палате он должен приостановить членство в партии. Не могут войти в состав палаты должностные лица, госслужащие, депутаты.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Руководитель Общественной палаты Югры рассказала об успехах, которых удалось достичь шестому созыву общественников.

- О нашей работе узнали в Общественной палате России. Мы провели один из лучших форумов "Сообщество". Подводя итоги форума в прошлом году, секретарь федеральной Общественной палаты Валерий Фадеев сказал, что впервые открыл для себя новую Югру с ее огромным потенциалом, интересными людьми, проектами и признал нашу организацию одной из самых сильных в России, - констатировала  Ирина Максимова. - Мы впервые в 2016 году пригласили представителей фонда президентских грантов и впервые провели семинар для НКО в Сургутском районе. После этого заявок на соискание грантов президента стало в разы больше. В этом, я считаю, заслуга и Общественной палаты. Могу перечислить и другие наши успехи. Дума приняла поправки в закон, по которым для СОНКО, находящихся на упрощенной системе налогообложения, снижена налоговая ставка с шести до одного процента. Общественная палата внесла предложение о поправках в правовые документы департамента имущественных отношений округа, по которым НКО могут использовать госимущество с символической ставкой за аренду в один рубль. К успеху нашей деятельности отнесу развитие общественных советов при органах госвласти.

Спикеры пожелали успехов будущим избранникам. Александр Деменко - оставаться верными своим принципам, а Ирина Максимова - понимания, что быть членом Общественной палаты - это не столько статус, а ежедневная работа на благо югорчан.

- Это не всегда благодарная работа, но если в вас есть внутренний посыл: "Кто, если не я?", - то вы придете и будете работать. Если вы любите свой дом, улицу, поселок, город и Югру больше, чем себя, тогда приходите в Общественную палату!- призвала Ирина Максимова.

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