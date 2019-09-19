РФ и КНР наложили вето на проект западной резолюции по Идлибу

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции западных государств по прекращению огня в сирийском Идлибе. Инициативу на рассмотрение Совету Безопасности ООН предложили Германия, Бельгия и Кувейт.

"Проект резолюции не принимается, поскольку против него проголосовали два постоянных члена Совета Безопасности", - заявил постпред России при ООН Василий Небензя, которого цитирует ТАСС. Дипломат в сентябре выступает в качестве председателя СБ ООН.

По словам Небензи, западные страны намеренно пытаются защитить остающихся в Идлибе террористов. "Все мы понимаем, что неконструктивная позиция западных коллег раскрывает их истинные цели", - пояснил российский постпред.

Авторы документа, в частности, предлагали сторонам конфликта "прекратить враждебные действия, чтобы избежать ухудшения катастрофической ситуации в Идлибе". В резолюции также содержится призыв к наказанию ответственных за нарушение норм гуманитарного права в Идлибе.